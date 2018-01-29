Robinho transferine İtalyanlardan tepki

İtalya’da Milan’da oynadığı dönemde 22 yaşındaki Arnavut uyruklu bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olduğu öne sürülen Robinho’ya Milano Mahkemesi 9 yıl hapis cezası verdi.

İtalya'da Milan'da oynadığı dönemde 22 yaşındaki Arnavut uyruklu bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olduğu öne sürülen Robinho'ya Milano Mahkemesi 9 yıl hapis cezası verdi. Karar temyiz sürecindeyken kariyerine Brezilya'da Atletico Mineiro'da devam eden Robinho, buradan Sivasspor'a transfer oldu. Sözleşmeye ünlü futbolcunun cezasının kesinleşmesi halinde anlaşmanın fesh edileceği maddesi konuldu.

Ancak İtalyan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, bu maddeye rağmen Sivasspor'a tepki göstererek şu açıklamayı yaptı: ‘Tecavüzden hüküm giymiş bir sporcunun transfer edilmesi en basitinden suçu meşrulaştırmaktır. Yasal boyutta gerekenin yapılması için bütün adımları atacağız. Sivas milletvekilleri de dahil olmak üzere İl Spor Müdürlüğü ve Futbol Federasyonu nezdinde de girişimde bulunacağız.’

Robinho sözleşmeyi imzaladı Sivasspor taraftarına `Merhaba Gardaş` dedi Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor prensip anlaşmasına vardığı dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Robinho ile düzenlenen imza töreninde 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İlgili Haberi Oku