Rıdvan Dilmen’den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı yorumu

Yorumcu Rıdvan Dilmen, hakem Ali Palabıyık'ın kararlarını eleştirdi, Aykut Kocaman'ın tercihlerini değerlendirdi.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen Trabzonspor – Fenerbahçe maçının ardından Aykut Kocaman’ı eleştirdi.

İşte Rıdvan Dilmen’in o açıklamaları…

‘Valbuena’yı düşünmüyor. Karşılığını alıyor mu? Aslında almıyor değil. Tabii ki Göztepe ve Trabzonspor maçlarında katkı oldu ama Aykut Kocaman’ın anlayışı bu. Takımda iki Messi olsa, Aykut Kocaman birini oynatır.

Pereira’nın ve Fernandao’nun direkt kırmızı kart görmeleri gerekirdi. Ali Palabıyık’ı beğendiğim bir hakem ancak hakemler, iyi hakem olduktan sonra maçı idare etmeye başlıyorlar.

Trabzonspor, 80’e kadar kart görmedi. Maç 1-0 gitse, son dakikada kullandırmadığı korneri de kullandıracaktı.

Hakemler maçı yönetmiyor idare etmeye çalışıyor. Bir tarafa hata yapınca dengelemeye çalışıyor. Ali Palabıyık Fenerbahçe gol atınca rahatlamıştır.

Çünkü 1-1 oldu kafası rahat. Etliye sütlüye karışmadı kendine göre. Ancak eve gidince görecek 3 tane kırmızı kartı atladı.

Maç Allah’tan Trabzonspor’daydı. Eğer hakem Kadıköy’de vermeseydi o kartları çok farklı olurdu. Hatasını telafi etmek isterken kontrolü kaybedebilirdi.

Trabzonspor’un şampiyonluk şansının çok düşük olduğunu düşünüyorum. Bu özgüvenle zor gözüküyor. Bir de hücum silahlarını arttırmaları lazım.’

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