Palabıyık Trabzon’un nefes borusu oldu

“Adam markajı, uygulayan oyuncuya yapılan bir hakarettir, eziyettir. Onu küçük düşürür, kahreder.” (Victoria Maslov)

4-4-2'nin mimarı ünlü Rus teknik adam Maslov'u bugün kimse hatırlamaz. Ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman Trabzon deplasmanında oynattığı futbolla selam çaktı Maslov'a. Nasıl mı? Herkes geriye yaslanan, kontratakla gol arayacak bir F.Bahçe düşünüyordu. Saha içi organizasyonunu her şeyden daha ön planda tutan Aykut Hoca presle başladı ve herkesi yanılttı. Ve klasik 4-2-3-1'den vazgeçmiş, Alper Potuk sol kanatta Fernandao'nun yanında çift forvetteydi. Sürpriz Hasan Ali Kaldırım hamlesi de orta sahanın solunda Bordo mavililerin kanattan bindirme yapan en önemli oyuncusu Perreira'nın önünü kesmekti. Bu da taktikseldi ve başarılı oldu da…

Eljif Elmas ilaç olacak

F.Bahçe ilk yarıda biri yüzde yüz ikisi de önemli üç pozisyona girerken Trabzonspor orta sahayı 30'larda geçti. Bu arada sahneye hakem Ali Palabıyık çıktı! Perreira ve Kucka'nın Alper'e yaptığı iki sert ve kırmızı hareketlik hareketi es geçti. İlginç bir şekilde sarı kartlarını da Fenerbahçe aleyhine kullandı. Golü ise gol pozisyonu olmayan Trabzon Burak'la buldu. Aykut Kocaman golü yedi ve Valbuena ile Eljif hamlesiyle daha da ofansif bir oyun ama açık vermeye müsait bir sisteme döndü. Zaman zaman ilk yarıya göre Sosa'yla Abdülkadir'le kontratlara çıkan daha çok top yapan Trabzon'a karşılık gol pozisyonları yakaladı Fenerbahçe. Hakem Palabıyık'a rağmen Souza'yla beraberliği yakalayan sarı-lacivertliler gole bile sevinemedi, Souza'ya “Neden çok sevindin?” sarısı çıktı. Fenerbahçe elindeki kısıtlı malzemeyi en iyi şekilde kullanan Aykut Kocaman'la her şeye rağmen şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu gösterdi.

Son söz: Eljif Elmas yaratıcı olmayan Fenerbahçe'ye ilaç olacaktır. Valbuena ise böyle giderse takım oyununa uymadığı için en büyük hayal kırıklığı…