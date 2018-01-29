Ogier Monte Carlo’da üst üste beşinci kez kazandı

2018 Dünya Ralli Şampiyonası, ralli tarihinin en prestijli yarışı Monte Carlo Rallisi ile başladı. Son 5 yılın şampiyonu, Sebastien Ogier Monte Carlo’da kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Motor sporlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2018 sezonu Monte Carlo Rallisi ile start aldı. 17 etaptan oluşan 394.74 kilometrelik yarışı 4 saat 18 dakika 55 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, rakiplerini geride bırakarak zafere ulaştı. Böylece Ogier, Monte Carlo Rallisi'nde üst üste beşinci zaferine ulaşmış oldu. İkinci sırayı 58.3 saniye geriden gelen Ott Tanak alırken, Fin Jari-Matti Latvala ise Ogier'in 1 dakika 52 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

Sezona iyi başlayan Fransız sporcu, “Monte Carlo Rallisi benim için çok özel bir etkinlik. Ev sahibi olduğum bu pistte her zaman başarılı oldum. Bir kez daha galip geldiğim için çok mutluyum. Burada her zaman zorlu koşullara karşı mücadele ediyoruz fakat bu kez çok daha zordu. Lastik seçimi konusunda daha önce hiç bu kadar zorlanmamıştım. Fakat hataları en aza indirerek yarışı ilk sırada tamamladık. Bu güzel sezon başlangıcından dolayı takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yarış, sezonun oldukça rekabetli geçeceğini gösterdi. Bundan sonraki yarışları dört gözle bekliyorum” dedi.