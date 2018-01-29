Mehmet Demirkol: Fenerbahçe el sıkışıp yolları ayırmalı

Mehmet Demirkol, 1-1 biten Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından NTVSpor'da katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Trabzonspor ile Fenerbahçe’nin 1-1 berabere kaldığı maçı NTVSpor’da yayınlanan +90 programında yorumladı. Demirkol, Aykut Kocaman’ın edek beklettiği Valbuena için, ‘Hocanın planında yoksa, el sıkışıp yollar ayrılmalı’ dedi. İşte o açıklamalardan satır başları…

‘HAYIR KEYİF ALMADIM’

Fenerbahçe ilk yarıda Trabzonspor’u kendi evinde, kendi sahasında oynayamaz hale getirdi. Aykut Kocaman müthiş keyif almıştır izlerken. Ben keyif aldım mı? Hayır keyif almadım.

‘HALA YEDEK KALIYORSA…’

Fenerbahçe’de bu denli kalite eksikliği varken, Giuliano da oynamıyorken Valbuena hala yedek kalıyorsa, Aykut Hoca’nın planında yoksa, Fenerbahçe el sıkışıp yolları ayırmalı. Aykut Kocaman’ın Valbuena’yı kesmesinin çok haklı sebepleri var. Aykut Kocaman, oynadığı dönemlerde böyle bir orta saha ile oynasa ne hissederdi?

‘2 TANE ORTA SAHAYA İHTİYACI VAR’

Fenerbahçe sol bek ararken, 8 numara ararken gitti son gün Janssen’i aldı. Soldado’yu aldı. O dönem Van Persie’nin üstü çizilmemişti. Fenerbahçe’nin 2 tane orta sahaya ihtiyacı var. Josef ne kadar iyi oynarsa oynasın.

‘MAÇ BİTTİ HALA NEREDE OYNADIĞINI BİLMİYORUZ’

Hasan Ali Kaldırım’ın nerede oynayacağı maçtan önce bilinmiyordu. Maç bitti, Hasan Ali’nin nerede oynadığını hala bilmiyoruz. Normalde rakipler açısından Fenerbahçe orta sahası üzerine düşünmenize gerek yok. Elif Elmas düzenli oynamaya başlarsa rakiplerin üzerine düşünmesi gereken bir oyuncu olacak.

‘ŞABLONU OLSA BİLE UYGULAYACAK YETENEK YOK’

Dün Galatasaray’ın hücum hattına bak. Arkada ne hatalar, ne kopukluklar ama hücumda tık tık attılar golleri. Çünkü oraya gitmeyi biliyor. Fenerbahçe, hücuma nasıl gidecek, onunla ilgili bir şablonu yok. Şablonu olsa bile bunu uygulayacak yetenek yok sahada.

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