Mehmet Demirkol: Ali Koç 8 kere başkan olmuştu!

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan gazete manşetlerini ve Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

NTVSpor’da katıldığı canlı yayında Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumlayan Mehmet Demirkol, sarı lacivertli takımda herkesin beklentilerinin farklı olduğunu belirterek, ‘Ali Koç Beşiktaşlı ya da Galatasaraylı olsa 8 kere başkan olmuştu’ dedi. İşte Demirkol’un açıklamaları…

‘BİR TANE ATARIZ MAÇI ALIRIZ DİYORDUR’

Aykut Kocaman’ın istediği her şey yüzde 100 bir şekilde yapıldı. İlk yarı 0-0 bitti, kornerden falan bir tane atar maçı alırız diyordur. Aykut Kocaman’ın çizdiği ufuk bu şekilde Fenerbahçe’ye…

‘KAPIYA OMUZ VURARAK KAZANIYORLAR’

Defansif bir oyun değil aslında. Rakip yarı sahada her Trabzonlu’nun üzerine 3 Fenerli gidiyor. Herkes yüzde yüzünü verdi. Fenerbahçe’nin ilerideki dörtlüsü, hatta altılısında teknik bir oyuncu yok. Kilidi açabilecek bir çilingiri yok. Kapıyı kırması lazım yani… Ancak öyle gol atabiliyorlar. Fenerbahçe maçları kapıya omuz vurarak kazanıyor.

‘SEYİRCİ KALMAYACAK’

Ve hala bana stoper lazım diyor. Ya sen stoperini kiralığa yolluyordun sakatlanmasa… Yiğithan gitmeden 1 gün önce sakatlandı. Ne stoperi ya? Bak seyirci kalmayacak. Gelmezler… Fenerbahçe’nin hareketlendirecek yetenekte oyuncuya ihtiyacı var. Valbuena’nın oynamamasının sebebi kendi yarı sahasında yaptığı top kayıpları. Bu takımın sistemini bozuyor. Topaç gibi dönüyor kendi halinde sürekli. Valbuea’nın oynamamasını anlarım ama Soldado’nun oynamamasını anlamam.

‘TAKIMDA EN YETENEKLİ OYUNCU VOLKAN’

Bu adamları kim aldı? Tanımıyor muydunuz? Sürekli Akhisar maçı mı izliyorsunuz. Böyle pahalı kadro derinliği mi olur? Bu takımda ‘çok teknik bu çocuk’ dediğin bir tane oyuncu söyle bana? Sırf piyade olmaz. Fenerbahçe bu… Bu takımda en yetenekli oyuncu Volkan ya.

‘FORMASI İZLENİYOR SADECE’

Fenerbahçe’nin forması izleniyor sadece şuanda yoksa bu takım izlenilecek bir takım değil. Aykut Kocaman şu orta sahayla oynasaydı futbolculuk döneminde ne yapardı? Kaç gol atardı. Aykut hoca Oğuz, Hasan, Rıdvan gibi isimlerle oynadı.

‘BU NASIL ÇALIŞMAK RIZA HOCA?’

Rıza Hoca bütün hafta çalıştık diyor. Bizim eğitim sistemimiz ezbere dayalı herhalde. Bu nasıl çalışmak abi? ‘Bizim oğlan zeki ama çalışmıyor’ vardır ya bizim takımlar çalışsa da olmuyor. Hepsine yanlış çalışmışlar, duran toplara falan… Olmamış yani.

‘BU YETENEK FAKİRİ TAKIMDA YER BULAMIYORSA…’

Eğer Valbuena, bu yetenek fakiri takımın içinde ne şartla olursa olsun kendisine yer bulamıyorsa; ben Valbuena’nın Aykut Kocaman’ın Fenerbahçesi ile vedalaşması gerektiğini düşünüyorum. Taraftarın aklının karıştırılmasına gerek yok. Alex olayına kadar geldi iş. Ama o takımda yetenekli oyuncular vardı. Şimdi yok…

‘ORTA SAHADA ÇALIM ATAN BİR OYUNCU GÖRDÜK’

Dün Eljif Elmas’ı gördüm, 10 senedir Fenerbahçe’nin orta sahasında çalım atan bir oyuncu gördük. Heyecanlandırdı yani bizi. Salih Uçan ilk çıktığında böyleydi o yüzden erken konuşmak istemiyorum.

‘İSMAİL SOLUYLA DÜZELTEMİYOR, SAĞIYLA VURAMIYOR’

Aykut Kocaman bu söylediklerini inadına söylüyor yani. Çok inatçıymış onu anladım. Çok büyük bir mühendis aslında ama fazlası lazım. Bu takım kalite olarak yeter diye düşünüyorsa bu problem. Betonarme bu takım. Diyelim ki kadro kaliteli tamam ama bakıyorsun İsmail’e soluyla düzeltemiyor, sağıyla vuramıyor!

‘ALİ KOÇ BEŞİKTAŞ YA DA GALATASARAYLI OLSAYDI…’

Fenerbahçe’de taraftarla, yönetimle, hocanın beklentileri tutmuyor birbirini. Bu çok tehlikelidir. Ali Koç, Beşiktaşlı ya da Galatasaraylı olsa şimdi 8 kere başkan olmuştu. Fenerbahçe’de 8 dönem daha başkan olmayabilir. Çünkü hedef birliği yok. Galatasaray yaptı bunu mesela Fatih Terim’in etrafında birleşti. Fenerbahçe bölünüyor.

‘KUCKA YERİNE YUSUF’U ÇIKARTMAK’

Dünkü maçta sahadaki oyuncuların yarısından fazlası Türk’tü. Acaba maçın kalitesi bu yüzden mi düştü? Trabzonspor’da fark yaratan, aslında sahada fark yaratan oyuncu Burak Yılmaz. Sosa’dan önce gelir… Rıza Hoca’ya sormak lazım. İlk yarıyı seyrettikten sonra Kucka yerine Yusuf’u çıkarmak ve Sosa’yı onun yerine almak ‘bu maçı almamız lazım’ demiyor bence takıma.

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