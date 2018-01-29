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CANLI | Medipol Başakşehir Kardemir Karabükspor: 5-0 (İkinci yarı oynanıyor)

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı Medipol Başakşehir Kardemir Karabükspor maçı ile sona eriyor. Hem zirve hem de kümede kalma yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...
19:3829 Ocak 2018
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CANLI | Medipol Başakşehir Kardemir Karabükspor: 5-0 (İkinci yarı oynanıyor)

CANLI MAÇ ANLATIMIIstanbul Basaksehir – Kardemir Karabükspor

Spor Toto Süper Lig’de 19. haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, Kardemir Karabükspor’u konuk ediyor. Galatasaray’ın sahasında ağırladığı Osmanlıspor’u 2-0 yenmesiyle zirveyi maç eksiğiyle Aslan’a bırakan Başakşehir sürpriz bir sonuç yaşamak istemiyor. Zor günler geçiren ve ligin son sırasında yer alan Karabükspor ise İstanbul’dan puan veya puanlar çıkarıp farkın açılmasına engel olmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – KARDEMİR KARABÜKSPOR

STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı

SAAT: 20.00

HAKEM: Barış Şimşek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Kravchenko, Ferhat, Ishak, Hakan, Hamidou, Murat Akın, Osman, Leandrinho, Bliznichenko, Ergin Keleş

MAÇ KADROSU

Etiketler
Kardemir Karabükspor Medipol Başakşehir spor toto süper lig
Son güncelleme: 21:06 | 29.01.2018
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