CANLI | Medipol Başakşehir Kardemir Karabükspor: 5-0 (İkinci yarı oynanıyor)

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı Medipol Başakşehir Kardemir Karabükspor maçı ile sona eriyor. Hem zirve hem de kümede kalma yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

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