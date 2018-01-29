CANLI | Medipol Başakşehir Kardemir Karabükspor: 5-0 (İkinci yarı oynanıyor)
Spor Toto Süper Lig’de 19. haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, Kardemir Karabükspor’u konuk ediyor. Galatasaray’ın sahasında ağırladığı Osmanlıspor’u 2-0 yenmesiyle zirveyi maç eksiğiyle Aslan’a bırakan Başakşehir sürpriz bir sonuç yaşamak istemiyor. Zor günler geçiren ve ligin son sırasında yer alan Karabükspor ise İstanbul’dan puan veya puanlar çıkarıp farkın açılmasına engel olmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – KARDEMİR KARABÜKSPOR
STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı
SAAT: 20.00
HAKEM: Barış Şimşek
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Kravchenko, Ferhat, Ishak, Hakan, Hamidou, Murat Akın, Osman, Leandrinho, Bliznichenko, Ergin Keleş