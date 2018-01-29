Maç Özeti: Başakşehir Karabükspor maçının özeti izle! Başakşehir gol oldu, yağdı!

Liderlik mücadelesinin sürdüğü Süper Lig 19. haftada Başakşehir Karabükspor'a 5 gol atarak koltuğunu geri aldı. Süpriz bir sonuçla karşılaşmak istemeyen Başakşehir liderliği rahat geri aldı. İlk yarıda ardı ardına attığı gollerle futbol severleri coşturan Başakşehir Karademirspor maç özeti ve golleri izlemek isteyen taraftarlar geniş özet arayışına başladı. İşte Medipol Başakşehir Kardemir Karabükspor maç özeti ve maçın önemli anları...

Süper Lig’in 19. haftasının kapanış maçında Medipol Başakşehir Kardemir Karabükspor maçı 5-0 sona erdi. Futbol severlere bol gollü bir karşılaşma izleten Başakşehir, maç eksiliğiyle Galatasaray’a kaptırdığı liderlik koltuğunu geri aldı. Napoleoni 7. dakikada kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi. Gökhan İnler 20. dakikada fileleri buldu! Başakşehir durumu 2-0 yaptı. Başakşehir 31’de Edin Visca’nın golüyle farkı 3’e çıkardı. Visca 38’de kendisinin ikinci, Başakşehir’in 4. golünün kaydetti: 4-0. Adebayor’un golüyle Başakşehir hem ilk yarının hem maçın skorunu tayin etti. Başakşehir Karabükspor maçı gollerini ve maç özetini izlemek isteyen futbol severler haberimiz içerisinde bulunan linkten Başakşehir’in 5 golle kazandığı maçın özetini izleyebilir. Karşılaşmanın önemli anlarını Bein Sports özet görüntüleri yayınladığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirisiniz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Bu sonuçla Başakşehir 42 puanla liderlik koltuğunu geri alırken Karabükspor ise 9 puanla son sırada kaldı. 7. dakikada Emre’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni’nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.14. dakikada Clichy’nin sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Visca’nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 20. dakikada Visca’nın ceza sahası içine çalımlarla girip topu Gökhan’a bıraktı. Gökhan’ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

31. dakikada orta sahadan Caiçara’nın defansın arkasına attığı topu kontrol eden Visca’nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0. 38. dakikada Emre’nin ceza sahası dışından içeriye doğru havadan attığı pasta topu Visca kontrol etti. Visca’nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0. 43. dakikada Caiçara’nın sağ kanattan ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Visca topuk pasıyla topu Adebayor’a bıraktı. Adebayor’un ceza sahası içinde yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0