Konyaspor’un yeni golcüsü Adis Jahovic kimdir? Adis Jahovic nereli?

Bu sezon attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Jahovic'in adı birçok takımla anılıyor. Göztepe'yi adeta sırtlayan yıldız golcünün Konyaspor'a transfer oldu Peki Adis Jahovic kimdir, nereli? Kaç yaşında olduğu dahi merak konusu olan Jahovic hakkında tüm merak edilenler...

Golleri kadar, transfer söylentileriyle de bu sezon hakkında en çok konuşulan futbolcuların başında gelen usta golcü ismi Adis Jahovic ismi Türk futbolseverler tarafından çokca biliniyor. Peki Konyaspor’a transfer olan Adis Jahovic kim? Nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte taraftarların, kim olduğu merak ettiği usta golcü hayatı hakkında tüm detaylar ve Konyaspor’a transfer olması hakkında merak edilen tüm cevaplar haberimiz içinde…

ADİS JAHOVİC KİMDİR? USTA FORVET ADİS JAHOVİC NERELİ?

Göztepe’nin Süper Lig’e geri dönüş sezonunda harikalar yaratan Adis Jahovic, attığı gollerle taraftarlarını büyülüyor. Yıldız golcü, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 16 maçta 14 gol attı. 30 yaşındaki Makedon futbolcu, 2016-17 sezonunda Krylya Sovetov’dan transfer edildi. Göztepe forması ile TFF 1. Lig’de 30 maça çıkan Jahovic, attığı 20 golle takımının Süper Lig hasretinin bitmesinde başrol oyuncularından biri olmuştu. Son olarak Konyaspor, Göztepe'den Adis Jahovic'i €1.5M karşılığında kadrosuna kattı.

ADİS JAHOVİC’İN KARİYERİ

Futbola Bosna-Hersek’in FK Velež Mostar kulübünde başlayan Jahovic 2010 yılında profesyonel oldu.2010-2011 sezonunda Sarajevo ile yalnızca Bosna-Hersek kupası’nda 1 maça çıkıp 1 gol attı futbol kariyerini İsviçre’de FC Wil ve FC Zürih kulüplerinde geçiren Jahovic. 2013 te FK Vorskla takımına transfer oldu. 2013-2014 sezonunda ise Ukrayna Premier Lig ve Ukrayna Kupası dahil toplam 19 maça çıkıp 6 gol attı. 2014-2015 sezonunda Hırvatistan’ın Rijeka kulübüne transfer oldu 2014-2015 sezonu devre arasında ise Rusya Premier Lig ekiplerinden FK Krylya Sovetov kulübüne transfer oldu burada toplam 2014-15 sezonu hem de 2015-16 sezonu dahil toplam 40 maçta 16 gol attı 2016-17 sezonunda Süper Lig takımlarından Göztepe’ye transfer oldu.