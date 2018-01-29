Huracan-River Plate maçında bomba ihbarı!

Arjantin Ligi'nde Huracan-River Plate maçı öncesi yapılan bomba ihbarı sebebiyle stadyum boşaltıldı. İhbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Arjantin Ligi’nde Huracan ile River Plate takımlarının karşılaşacağı mücadele öncesinde bomba ihbarı yapıldı.

Yapılan ihbar sebebiyle maçın başlamamasına karar verilirken kısa süre içerisinde stattaki taraftarlar boşaltıldı.

Güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı ve mücadele 2 saat gecikmeli olarak oynandı.

Karşılaşmayı Huracan, 29. dakikada Ignacio Pussetto’nun penaltıdan bulduğu golle 1-0 kazandı.

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