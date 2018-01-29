Göztepe’de Jahovic dönemi bitiyor

Süper Lig'de ikinci yarıda Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarından 1 puan çıkaran Göztepe'de takımın en önemli gol silahı Adis Jahovic defteri kapanıyor. Sarı-kırmızılılı yönetim, sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmak için bir türlü anlaşma sağlayamadığı Makedon futbolcuyu satma kararı aldı.

Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor’un resmen istediği Jahovic’le yola devam etmemeyi düşünen kurmayların, oyuncu için 1.5 ile 2 milyon Euro arasında bonservis belirlediği belirtildi. Göztepe yönetimi, Alanyaspor ve Konyaspor’un Jahovic icin teklif sunduğunu doğruladı. Göztepe’de attığı 14 golle en skorer isim olan Jahovic’in de Alanyaspor’un yıllık 1 milyon Euro teklifine sıcak baktığı vurgulandı.

İki kulüple de masaya oturacak Göztepe, en geç yarın transferi resmiyete dökecek. Jahovic, geçen sezon TFF 1’inci Lig’de transfer olduğu Göztepe’den yıllık 500 bin euro alıyordu. Yönetimin bir dönem adı Beşiktaş’la da anılan yıldız futbolcuya sözleşme uzatması için en fazla 750 bin Euro yıllık ücret önerdiği iddia edildi. Fiyatında iyileştirme isteyen 31 yaşındaki forvet, daha önce yaptığı açıklamada, “Yaşım ilerliyor. Kendi kariyerimi düşünmek zorundayım” demişti.

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Göztepeli taraftarlar ise Jahovic’in satılması konusunda ikiye bölündü. “No Adis no party (Adis yoksa parti yok)” sloganıyla Makedon futbolcuya büyük sevgi besleyen futbolseverlerin büyük çoğunluğu, Jahovic’in takımda kalması gerektiğini savundu.

Sosyal medya üzerinden görüşlerini bildiren futbolseverler, kariyerinin olgun döneminde olan Jahovic’in takıma büyük fayda sağladığını ve futbolu Göztepe’de bırakması gerektiğini ifade etti. Bir grup taraftar da yönetime destek verdi.

Jahovic’in kafasında Göztepe’yi bitirdiğini düşünen taraftarlar, “Göztepe bir oyuncuya bağlı olmaz” cümlelerini kurdu. Forvet hattına eski Beşiktaşlı Demba Ba’yı monte eden sarı-kırmızılıların Jahovic’in gitmesi durumunda ileri uca bir takviye daha yapabileceği belirtildi. Yabancı kontenjanını açmak için formül arayan sarı-kırmızılıların, son olarak Kazakistan’ın Astana takımında görev yapan Patrick Twumasi’yi yeniden gündeme alabileceği öğrenildi.