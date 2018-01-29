Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan’ın içki içerken görüntüleri sosyal medyayı salladı

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan'ın bir mekanda arkadaşları ile eğlenirken çekilen görüntüleri sosyal medyayı salladı. Twitter'da 'Yarasın Kaptan' etiketiyle Türkiye gündeminde en çok konuşulan konular arasında girdi.

Süper Lig’de maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’ın Kaptanı Selçuk İnan, 2-0 kazanılan Osmanlıspor maçının ardından izinli gününde içki içerken görüntülendi. Arkadaşları ile bir mekanda eğlenen Selçuk İnan’ın Twitter’dan paylaşılan görüntüler, Türkiye gündemine girdi. Selçuk İnan’ın görüntüleri, Twitter’da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Galatasaray taraftarları, futbolcuların izin günlerinde içki içmelerinin kimseyi ilgilendirmeyeceğini belirterek Selçuk İnan’a sahip çıkarken, “Şampiyonlukta hep birlikte içelim” önerisinde bulundular.

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‘Yarasın Kaptan’ etiketiyle sosyal medyada gündem olan Selçuk İnan ile ilgili sayısız yorum yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları:

Adamsın kaptan. Adam gibi adam. #YarasınKaptan — Ahmet Bakır (@b_ahmett) January 28, 2018

#YarasınKaptan da sen yinede az iç şampiyonluğa kadar daha çok içersin — İbrahim Ünal (@ibrahim_unal_58) January 28, 2018

Ulan kaptan içiyorsun bizi niye çagırmıyorsun #YarasınKaptan — ZEKi (@Z3K1GS) January 28, 2018

Ulan sanki alkollü maça çıktı adam size ne ki istediği kadar içer istediği yerde istediği kişiyle içer. #YarasınKaptan — 5/4 İktisatçı ✌✌ (@ultrAslanice) January 28, 2018

FLAŞ – Kaptanımız Selçuk İnan'dan açıklama: ben doldurur,ben içerim,günah benim kime ne..#YarasınKaptan — Sino (@une_si7) January 28, 2018

https://twitter.com/SahanAsln/status/957705464137076736

Afiyet olsun, bir sonraki sefer hep beraber olsun :) #YarasınKaptan — Togrıl (@cokyazdim) January 28, 2018

#YarasınKaptan Gündeme girdikten sonra Kaptan iki tek daha atıp ulan Gaassaray diye başlamıştır. — Ali Ekrem Gülat (@aliekremg) January 28, 2018

Yakışmadı kaptan, insan bizi de çağırır. #YarasınKaptan — Hobimiz Aslan

İç abi, iç kaptanımız, canımız Şampiyonluğu erkenden kutlar gibi iç, Nuş olsun Galatasarayımızın əsl evladı#YarasınKaptan — AzərbayCandır Galatasaray (@aslan_alvin) January 28, 2018

#YarasınKaptan sezon sonunda o masayı büyütelim kaptan . Hep beraber Neşet Ertaş dinleriz . Şampiyon olunca şampanya yerine rakı içeriz . KİME NE ! — KronE

Belki bi sakatlığı bardır şifa olsun diye içiyordur. Rakı içki değildir #YarasınKaptan — Savasson (@LanNoldu_) January 28, 2018

#YarasınKaptan afiyet olsun (adamın izin günü kimene kim ne içerse içer ) — Vural Kar (@superyonca) January 28, 2018

Masada haydari ezme peynir kavun varken yanına şarap veya whiskey içecek hali yok. Keşke sek içseydin be kaptan #YarasınKaptan — M. Fatih Yildiz (@m_f_yildiz) January 28, 2018

Mezeleri tazeleyin :) #YarasınKaptan — Enes Faruk Celep (@enesfarukcelep) January 28, 2018

Şampiyon olunca çağır hep birlikte içelim…#YarasınKaptan — dogus (@docskn1) January 28, 2018

#YarasınKaptan ŞAMPİYON OLDUĞUMUZ GECE SABAHLARA KADAR İÇİCEZ KAPTAAAAAN — aylavyuhozaam (@kayatanss) January 28, 2018