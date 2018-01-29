Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan’ın içki içerken görüntüleri sosyal medyayı salladı
Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan'ın bir mekanda arkadaşları ile eğlenirken çekilen görüntüleri sosyal medyayı salladı. Twitter'da 'Yarasın Kaptan' etiketiyle Türkiye gündeminde en çok konuşulan konular arasında girdi.
Süper Lig’de maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’ın Kaptanı Selçuk İnan, 2-0 kazanılan Osmanlıspor maçının ardından izinli gününde içki içerken görüntülendi. Arkadaşları ile bir mekanda eğlenen Selçuk İnan’ın Twitter’dan paylaşılan görüntüler, Türkiye gündemine girdi. Selçuk İnan’ın görüntüleri, Twitter’da en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Galatasaray taraftarları, futbolcuların izin günlerinde içki içmelerinin kimseyi ilgilendirmeyeceğini belirterek Selçuk İnan’a sahip çıkarken, “Şampiyonlukta hep birlikte içelim” önerisinde bulundular.
‘Yarasın Kaptan’ etiketiyle sosyal medyada gündem olan Selçuk İnan ile ilgili sayısız yorum yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları:
https://twitter.com/SahanAsln/status/957705464137076736
Son güncelleme: 09:50 | 29.01.2018