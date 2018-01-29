Fenerbahçe’nin ‘Elmas’ı görücüye çıktı
Fenerbahçe’nin çok şeyler beklediği 18 yaşındaki genç futbolcu Elif Elmas, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Trabzonspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 64. dakikasında Hasan Ali Kaldırım’ın yerine oyuna giren Elif Elmas, sergilediği futbolla beğeni topladı. Sürekli öne oynayan Elif Elmas, Fenerbahçe’yi hücumda canlandıran isimlerden biri oldu.
Maç sonrası Fenerbahçe formasını ilk kez giymesi hakkında konuşan Elif Elmas “Sürpriz oldu. Resmi maça çıktım. İlk anlar heyecanlıydım. Benim için iyi geçti ama takım için zor. Bana göre beraberlik iki taraf içinde iyi bir skor. Fiziksel olarak 90 dakika boyunca oynayabilecek bir durumdayım. Her şey geçti. İnşallah bundan sonra böyle devam eder. Ben de kendimi iyi buldum ama yavaş yavaş. Tam takıma girmedim ama her şey iyi olacak inşallah” dedi.
Makedon futbolcuları Elif Elmas ile ilgili soru üzerine Aykut Kocaman, “Sakatlığı vardı. Milli takımdan sakat gelmişti. Sezonun 2. yarısından itibaren antrenmanlara başladı. Her geçen gün biraz daha kuvvetleniyor uyum sağlıyor. Fenerbahçe için önemli bir futbolcu olacakmış ve bize katkı sağlayacakmış gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.