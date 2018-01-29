Fenerbahçeliler’de yeniden Orbay dönemi

Orhangazi Fenerbahçeliler Derneği’nde 6 dönem aralıksız başkanlık yapan İbrahim Orbay yeniden göreve seçildi.

Orhangazi Fenerbahçeliler Derneği'nin olağan genel kurul toplantısı dernek lokalinde yapıldı. Genel kurulda derneğin gelir gider ve faaliyetleri oylamaya sunuldu. Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının onaylanmasından sonra seçimlere girildi. Dernek başkanlığını yürüten Cenk Ege'nin yeniden aday olmadığı genel kurulda, adaylığı konuşulan diğer isimlerde liste vermedi.Orhangazili Fenerbahçeliler, derneğe aralıksız 12 yıl başkanlık yapan İbrahim Orbay çevresinde yeniden bir araya geldi. Orbay, seçimlere tek liste ile girerek, genel kurula katılan bütün üyelerin oyunu aldı. Daha önce 6 dönem başkanlık yapan Orbay, 1 dönem boşluk bıraktıktan sonra 7. dönem için yeniden güvenoyu aldı.

Dernekçiliğin zor olduğuna dikkat çeken Orbay, Orhangazi'de birçok dernek kapalı ya da maçtan maça açılırken, Fenerbahçeliler Derneği'nin kapısının her zaman açık kaldığını belirtti. Orbay, ‘Yıllardır her zorluğa rağmen dimdik ayakta durduk, aynı heyecanı arttırarak sürdüreceğiz” dedi.