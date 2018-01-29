Fenerbahçe Doğuş’ta Zeljko Obradovic’ten ‘tokat’ açıklaması

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, tartışılan 'tokat' olayı ile ilgili bir açıklamada bulundu. Obradovic, "Yaptığım hareket bir babanın çocuklarına yaklaşım biçimiyle aynı; bunu takımda ve kulüpte kimse bundan farklı yorumlamadı. Kamuoyuna bunun bu şekilde yansımış olmasını anlamlandırabilmiş değilim" dedi.

Fenerbahçe Doğuş’un deplasmanda Banvit’e 63-61 kaybettiği maçta Zeljko Obradovic ve Melih Mahmutoğlu’nun molada yaşadığı diyalog gündeme oturmuştu. Obradovic, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Açıklama Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden yapıldı.

“Başantrenörümüz Zeljko Obradovic'ten Açıklama” başlığıyla paylaşılan metinde şu ifadeler yer aldı:

“Benim tüm oyuncularımla, her biriyle ayrı ayrı olmak üzere farklı bir ilişkim var ve hepsini çok seviyorum. Melih de bu takımın kaptanı ve benimle geldiğim ilk günden beri çalışan tek oyuncu. Dün oynanan karşılaşmada yaşanan, mücadelenin iyi gitmediği bir anda takımı uyandırmak ve kalan bölüm için ateşlemek adına verilmiş bir reaksiyondu. Bunun bu şekilde değerlendirilmesi gerekir.

BİR BABANIN ÇOCUKLARINA YAKLAŞIMIYLA AYNI

Oyuncularım, bunu bu şekilde değerlendiriyor; yaptığım hareket bir babanın çocuklarına yaklaşım biçimiyle aynı; bunu takımda ve kulüpte kimse bundan farklı yorumlamadı. Kamuoyuna bunun bu şekilde yansımış olmasını anlamlandırabilmiş değilim.

Dışarıda ne konuşuluyor, ne düşünülüyor çok da hakim değilim ancak ben bu takımın Başantrenörü, teknik ekibim, takım kaptanım Melih Mahmutoğlu başta olmak üzere tüm oyuncularımla birlikte sıkı çalışmaya devam edip, bu tarz durumlarda da kulağımızı tıkayıp kendi içimizdeki dinamiklere zarar gelmesine engel olacağız ve odak noktamız olan hedeflerimizden bir an olsun şaşmayacağız.”

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Banvit 63-61 Fenerbahçe Doğuş Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Banvit sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Doğuş'u 63-61 mağlup etti. Devrenin bitimine 1 dakika kala Fenerbahçe Doğuş taraftarlarının yer aldığı tribününde çıkan olaylar nedeniyle karşılaşmaya 3 dakika ara verildi. İlgili Haberi Oku