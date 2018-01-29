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FBTV Teknik Müdürü Mesut Koygun hayatını kaybetti

Fenerbahçe TV Teknik Müdürü Mesut Koygun, geçirdiği trafik kazası sonrası bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
21:3429 Ocak 2018
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FBTV Teknik Müdürü Mesut Koygun hayatını kaybetti

Fenerbahçe Televizyonu (FBTV) Teknik Müdürü evli ve iki çocuk babası Mesut Koygun geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakımda bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sarı-lacivertliler resmi internet sitesinden vefat ve başsağlığı haberini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Fenerbahçe Televizyonu Teknik Müdürü Mesut Koygun'un geçirdiği trafik kazası sonrası bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Mesut Koygun'un cenazesi, 30.01.2018 Salı günü Karamürsel Merkez Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karamürsel Mezarlığı'na defnedilecektir.

Merhum Mesut Koygun'a Allah'tan rahmet, başta Koygun Ailesi olmak üzere merhumun tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

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Etiketler
fbtv Fenerbahçe Mesut Koygun spor toto süper lig
Son güncelleme: 21:40 | 29.01.2018
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