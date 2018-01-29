Deportivo taraftarından Emre Çolak’a pankartlı tepki

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Cristobal Parralo ile yaşadığı problem nedeniyle antrenmanı yarıda bırakan Emre Çolak daha sonra takımla beraber çalışmaya başlamış, ancak Levante maçı kadrosuna alınmamıştı. Deportivo taraftarları Levante maçında açtıkları pankartla bu konuda Teknik direktörü Parralo'ya destek verdi.

Hocasıyla yaşadığı dil probleminden dolayı anlaşamadığını söyleyen ve idmandan kovulan Emre Çolak 1 gün sonra yeniden takımla birlikte çalışmaya alındı. Ancak Levante maçının kadrosunda yer bulamadı.

Emre, Instagram hesabından bir açıklama yaparak sorunu dilden kaynaklandığını anlatmıştı. İşte o sözler…

Çolak, “Yaptığımız idmanda sadece dil probleminden dolayı idmanı anlamayıp o an kendime kızıp topa vurdum. Bu kimseye karşı bir tepki değildi. Tamamen kendime olan kızgınlığımdan dolayı yaptığım bir hareketti. Hoca, “Bir problemin mi var? İdman yapmak istemiyorsan içeri git” dedi. “Bir problemim yok.” dememe rağmen, dil probleminden dolayı anlaşamadık. Olay tamamen bundan ibarettir.

Bugün takımla idmana çıkmamam da hocamızın kendi kararıdır. Burada kaldığım sürece her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.” demişti.

Ancak antrenmana çıkan Emre Çolak, Levante maçı kadrosuna alınmadı.

Teknik Direktör Cristobal Parralo ise bir açıklama yaparak Emre Çolak’ın ‘Instagram’daki paylaşımına yanıt verdi ve ‘Ortada yanlış anlama falan yok. Takımın yararına olmayan hareketlere izin veremem. Kadroya almamam teknik bir karar, o kadar' dedi.

Öte yandan 2-2 biten Deportivo-Levante maçında Deportivo taraftarları bir pankart açarak teknik direktörlerine Emre Çolak konusunda destek verdi. Pankartta ‘Çalışmıyorsa işe yaramaz, Forza Parralo’ yazdı.

Bu sezon La Liga’da 14 maça çıkan Emre Çolak’ın sadece 1 asisti bulunuyor.

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