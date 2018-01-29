Canlı İzle: Başakşehir Karabükspor maçı canlı yayın! Başakşehir’de Arda Turan…

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Başakşehir Karabük maçında, Arda Turan'lı Başakşehir'in Galatasaray'a kaptırdığı liderlik koltuğunu almak için Karabükspor'u yenmesi gerekiyor. Futbolseverlerin beIN Sports 1 kanalından canlı izleyeceği Başakşehir Karabükspor maçını canlı yayın izleme yolları ve canlı izle linki haberimizin içinde bulabilirsiniz...

19. haftanın kapanış maçında Başakşehir Karabükspor’u misafir ediyor. Zirve yarışını ilgilendiren Başakşehir Karabük maçında Medipol Başakşehir’in kazanması halinde liderlik koltuğunu Galatasaray’dan geri alacak. Süper Lig puan durumunda sonuncu sırada yer alan Kardemir Karabükspor ise rakibini yenerek ligde kalma umutlarını arttırmak istiyor. Arda Turan’ın ilk 11’de başlaması beklenen Başakşehir Kardemir Karabükspor maçını canlı yayın izlemek isteyen futbolseverler maç hangi kanalda olduğunu araştırıyordu. beIN Sports 1 kanalında canlı izlenebilecek maç için artık geri sayım başladı. Şampiyonluk yarışını yakında ilgilendiren Medipol Başakşehir Kardemir Karabük maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar için haberimiz içerisindeki canlı izle linki ve canlı anlatım linki bulunuyor. İşte beIN Sports’tan canlı izlenebilecek Başakşehir Karabükspor maçını canlı yayın izleme linki ve maçın kaç kaç olduğunu merak edenler için maç skorunu içinde bulabileceğiniz canlı anlatım linki haberimiz içerisinde…

BAŞAKŞEHİR KARABÜK MAÇINI CANLI İZLE

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

BAŞAKŞEHİR KARABÜKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbol severlerin saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını merak ettiği Başakşehir Karabükspor maçı İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak. Hakem Barış Şimşek yöneteceği, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR KARABÜKSPOR MAÇI İLK 11'LERİ…

Başakşehir: Volkan – Çaiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, Gökhan İnler, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor

KARABÜKSPOR: Çağlar- H. Aslantaş, Kravchenko, Ferhat, İshat Doğan, Leandrhinho, Hamidou, Murat Akın, Osman Çelik, Bliznichenko, Ergin Keleş

ARDA TURAN İLK 11’DE DEĞİL!

Barcelona'dan Arda Turan'ı transfer ederek yılın transfer bombasını patlatan Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, yıldız isme Karabükspor maçında ilk 11'de forma şansı vermesi bekleniyordu. Bursaspor maçında sahaya sonradan girip 1 gol atmayı başaran Arda Turan Karabükspor maçında da karşılaşmaya yedek başlayıp, hocasından forma şansı bekleyecek.

GALİBİYETLERDE EŞİTLİK VAR

Başakşehir ile Karabükspor, ligde şu ana kadar 11 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde iki takımın da 3’er galibiyeti bulunuyor. 5 maçta ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı.

ATTAMAH CEZALI CLİCHY SINIRDA

Geçtiğimiz hafta Bursa deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Attamah, bu mücadelede forma giyemeyecek. Gael Clichy ise Karabükspor karşısında kart görmesi halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak olan Konyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.