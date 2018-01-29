Beşiktaş Vagner Love’ı KAP’a bildirdi! İşte merakla beklenen video…

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor’dan Vagner Love ile görüşmelere başladığını KAP’a bildirdi. Siyah beyazlılar günler öncesinden konuşulan tanıtım videosunu da twitter hesabından paylaştı.

KAP’a yapılan bildirimde, “Profesyonel futbolcu Vagner Silva De Souza (Vagner Love) ‘nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” ifadeleri yer aldı.

Siyah beyazlılar yeni transferin merakla beklenen tanıtım videosunu da twitter hesabından paylaştı. ‘Aşk sadece filmlerde olur derler…’ notuyla paylaşılan video kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı.