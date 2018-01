Beşiktaş Vagner Love’ı KAP’a bildirdi! İşte merakla beklenen video…

KAP’a yapılan bildirimde, “Profesyonel futbolcu Vagner Silva De Souza (Vagner Love) ‘nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” ifadeleri yer aldı.

Siyah beyazlılar yeni transferin merakla beklenen tanıtım videosunu da twitter hesabından paylaştı. ‘Aşk sadece filmlerde olur derler…’ notuyla paylaşılan video kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı.

They say love exists only in the movies…Aşk sadece filmlerde olur derler… #love #ComeToBeşiktaş #Beşiktaş pic.twitter.com/ve7cK1tr2z

— Beşiktaş JK (@Besiktas) 29 Ocak 2018