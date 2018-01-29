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Beşiktaş Vagner Love transferini KAP’a bildirdi

Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
22:4629 Ocak 2018
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Beşiktaş Vagner Love transferini KAP’a bildirdi

Beşiktaş Kulübü, Vagner Love’un transferini bitirdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.  Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Vagner Silva De Souza (Vagner Love)’nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Vagner Silva De Souza (Vagner Love) ile 2019 – 2020 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi. 29 Ocak 2018 Vagner Love`dan Beşiktaş paylaşımı: `2.5 yıllık sözleşme imzaladım` İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş kap spor toto süper lig Vagner Love
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