Beşiktaş Vagner Love transferini KAP’a bildirdi

Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Kulübü, Vagner Love’un transferini bitirdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Vagner Silva De Souza (Vagner Love)’nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Vagner Silva De Souza (Vagner Love) ile 2019 – 2020 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi. Vagner Love`dan Beşiktaş paylaşımı: `2.5 yıllık sözleşme imzaladım` İlgili Haberi Oku