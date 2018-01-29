Başkan resmen açıkladı! Vagner Love Beşiktaş’ta…

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kulübün resmi twitter hesabından Vagner Love'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu resmen açıkladı.

Beşiktaşlı taraftarların merakla beklediği Vagner Love transferi için ilk resmi açıklama Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’ndan geldi… Golcü oyuncunun Beşiktaş’a transfer olduğunu resmen açıklayan Çavuşoğlu, ‘Transferi hayırlı olsun’ dedi.

İŞTE ANTALYASPOR BAŞKANI’NIN O AÇIKLAMASI:

“Vagner Love Alanya’ya geldiğinde tatile geldi diyenler oldu ama şimdi Beşiktaş’a transfer oldu. Transferi hayırlı olsun. Alnımız açık. Vagner’in açıklamasının talihsiz olduğunu düşünüyorum. Kulübümüzde bugüne kadar hiçbir oyuncunun alacağı kalmamıştır. Bizde 1 maaş alacağı vardı. Umarım o da hatasının farkına vararak talihsiz açıklamasını düzeltecektir.”