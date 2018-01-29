Başakşehir Karabükspor maçı ne saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Başakşehir’de Arda Turan…

Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Başakşahir Kardemir Karabükspor maçında Başakşehir, maç fazlasıyla Galatasaray'a kaptırdığı liderlik koltuğunu geri almak için 3 puan mücadelesi verecek. Başakşehir'de Arda Turan'ın ilk 11'de maça başlaması bekleniyor. Peki, Başakşehir Karabükspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medipol Başakşehir puan durumunda tekrar birinci olmak için sahaya çıkıyor. Haftanın kapanış maçında Başakşehirspor ligde sonuncu sırada yer alan Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Başakşehir’in Barcelona’dan transfer ettiği Arda Turan da bugün büyük olasılıkla takımıyla birlikte ilk kez 11’de sahaya çıkacak. Futbol severlerin hangi kanalda, saat kaçta başlayacağını merak ettiği maçta Başakşehir kazanması halinde, puanını 42 yaparak Galatasaray’ın 1 puan önünde, tekrar puan durumunda lider olacak. Kardemir Karabükspor ise zorlu karşılaşmadan puanla ayrılarak hem 10 maçtır kazanamama serisine son vermek hem de ligde kalma umutları yeniden arttırmak istiyor. Peki Arda Turan’lı Başakşehir Karabükspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair merak edilen tüm detaylar…

BAŞAKŞEHİR KARABÜKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbol severlerin saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını merak ettiği Başakşehir Karabükspor maçı İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Hakem Barış Şimşek yöneteceği, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR KARABÜKSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11’LERİ…

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Chedjou, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Arda, Adebayor

Karabükspor: Rybaka, Hakan, Kravchenko, Ferhat, Ibanez, Bliznichenko, Cem, Murat, Traore, Leandrinho, Ergin Keleş

ARDA TURAN İLK 11’DE OLACAK

Barcelona’dan Arda Turan’ı transfer ederek yılın transfer bombasını patlatan Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı, yıldız isme Karabükspor maçında ilk 11’de forma şansı vermesi bekleniyor. Bursaspor maçında sahaya sonradan girip 1 gol atmayı başaran Arda Turan’a hocası “hazır ol” mesajı verdi.

GALİBİYETLERDE EŞİTLİK VAR

Başakşehir ile Karabükspor, ligde şu ana kadar 11 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde iki takımın da 3'er galibiyeti bulunuyor. 5 maçta ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı.

MAÇ GÜNÜ | #ibfkVkar3. İstanbul Fatih Terim20:007 C pic.twitter.com/lGsryRWk8V — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 29 Ocak 2018

ATTAMAH CEZALI CLİCHY SINIRDA

Geçtiğimiz hafta Bursa deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Attamah, bu mücadelede forma giyemeyecek. Gael Clichy ise Karabükspor karşısında kart görmesi halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak olan Konyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.