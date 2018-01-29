Bafetimbi Gomis’ten iddialara sert yanıt

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, aleyhindeki iddialara yanıt verdi. SÖZCÜ'ye konuşan Gomis, "Benim için hiçbir zaman maddiyat ön planda olmadı. Burada oynamakparayla ölçülemez. Galatasaray’da olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Galatasaray’ın Osmanlıspor'u 2-0 yendiği maçta oyuna 81'de girip 88'de fileleri havalandıran Bafetimbi Gomis'in tribünlere yaptığı ‘para sorunu yok' işareti gündemdeki yerini koruyor. Gomis, SÖZCÜ'den Mesut Yıldırım'a yaptığı açıklamada “Parasını alamadığı için Kayseri deplasmanına gitmedi” haberlerini yalanladı. Bu yöndeki yorumları değerlendiren Fransız futbolcu, “Çıkan haberler beni üzüyor ama Galatasaray taraftarı gerçekleri görüyor” diye konuştu.

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Sarı-kırmızılı taraftarlarla özel bir ilişkisi olduğunu ve tribünlere doğru yaptığı kalp işaretiyle de bunu gösterdiğini kaydeden Fransız futbolcu, “Benim için hiçbir zaman maddiyat ön planda olmadı. Burada oynamak parayla ölçülemez. Benim için hayatta her şey para değil. Galatasaray'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarımız buna inansın. Ben kalpten konuşuyorum” ifadelerini kullandı. Gomis, sakatlığının geçmesiyle yeniden ilk 11'e girmek istediğini sözlerine ekledi.