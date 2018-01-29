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Aykut Kocaman’dan Volkan Demirel’e: “Sakın kaleden çıkma”

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor deplasmanında kazandığı son kornerde ileri çıkma isteği teknik direktör Aykut Kocaman tarafından reddedildi
09:5829 Ocak 2018
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Aykut Kocaman’dan Volkan Demirel’e: “Sakın kaleden çıkma”

Trabzonspor maçının son dakikalarında baskısını artırıp galibiyet golünü bulmak isteyen Fenerbahçe'de ilginç bir olay yaşandı.

Gazete Habertürk’ün haberine göre, uzatma dakikaların sonlarına doğru Sarı-Lacivertliler bir korner atışı kazandı. Kaleci Volkan kenara dönerek, “Ben de kale önüne gideyim” diyerek Aykut Kocaman'a işarette bulundu. Kocaman, “Hayır” dedi. Tecrübeli kaleci bir kez daha, “Hocam hakem zaten maçı bitirecek” diye seslenmesi üzerine bu defa teknik direktör Aykut Kocaman'dan daha sert bir şekilde, “Sakın kaleden çıkma” uyarısı gelmesi üzerine çaresiz Volkan kalede kaldı.

29 Ocak 2018 Ali Palabıyık 12. kuralı adeta linç etti! Habertürk Spor yazarı Bülent Yavuz, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'ın verdiği kararlara son noktayı koydu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Aykut Kocaman Fenerbahçe trabzonspor volkan demirel
Son güncelleme: 10:02 | 29.01.2018
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