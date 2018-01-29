Antalyaspor kaptanı Zeki Yıldırım, Denizli’deki korkunç olayı anlattı!

Antalyaspor Kaptanı Zeki Yıldırım, Denizli'de Antalyaspor takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıyı anlattı. Deneyimli futbolcu, "Cam patlamasından dolayı yaralanmalar oldu. Aşırı bir yaralanma yok. Allah bizi korudu" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında oynadıkları Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesinin ardından Antalya’ya kara yolu vasıtasıyla dönüş yapan Antalyasporlu oyuncuları taşıyan takım otobüsüne kimliği belirsiz kişiler tarafından Denizli’de saldırı düzenlendi. Yapılan taşlı saldırıda yaralanan olmazken, otobüste maddi hasar oluştu.

Antalyaspor takım kaptanı Zeki Yıldırım, otobüste yaşadıklarını Doğan Haber Ajansı’na (DHA) anlattı. Yıldırım, birkaç kişide ufak tefek sıyrıklar olduğunu belirterek, “Cam patlamasından dolayı yaralanmalar oldu. Aşırı bir yaralanma yok. Allah bizi korudu” dedi.

Olayın kırmızı ışıkta bekledikleri sırada olduğunu vurgulayan Zeki Yıldırım, “Önce arka cam, daha sonra sağ taraftaki cam patladı. Olay, Denizli’deki çevreyolundan çıkarken gerçekleşti” diye konuştu. Faciadan dönüldü, Antalyaspor takım otobüsüne Denizli`de taşlı saldırı Teleset Mobilya Akhisarspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Antalyaspor, deplasmandan dönüşte holiganların saldırısına uğradı. Denizli'de Antalyaspor takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıda adeta facianın eşiğinden dönüldü. İlgili Haberi Oku