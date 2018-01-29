Ali Palabıyık 12. kuralı adeta linç etti!

Habertürk Spor yazarı Bülent Yavuz, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'ın verdiği kararlara son noktayı koydu.

Bülent Yavuz, 1-1 berabere biten Trabzonspor – Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık’ın performansını ve verdiği kararları yorumladı:

Trabzonspor – Fenerbahçe maçı beklendiği gibi kısır bir mücadeleye sahne oldu. Adı dev maç ama oynanan futbol ve mücadele cüce kaldı. İlk yarıda Fenerbahçe’nin hissedilebilir bir baskısı vardı. Trabzonspor’u kendi ceza alanına hapsetti. Çok önemli pozisyonları gole çeviremedi.

İlk 45 dakikada hakem Ali Palabıyık klasına ve kalitesine yakışmayacak şekilde 12. kuralı adeta linç etti.

İlk yarının öne çıkan ismi Alper Potuk’tu. Hakemin kuralı hani yıldız oyuncuyu korumaktı?

Ali Palabıyık, Avrupa’da ve dünyada maç yönetiyor. FIFA hakeminin öncelikli görevlerinden biri de oyuncuların sağlığını korumaktır.

15. dakikada Trabzonsporlu Pereira, Fenerbahçeli Alper Potuk’un ayak baldır bölgesine gelecek şekilde kramponlarının çivili kısmıyla net bir şekilde basıyor. Bu tamamen acımasız ve yaralayıcı bir hareketti.

Hakem burada kırmızı kart ile Pereira’yı oyundan atmalıydı, yapamadı.

Hadi bunu görmedi diyelim. Bu kez 35. dakikada Trabzonspor’un hırçın futbolcusu Kucka, arkadaşı Pereira’ya nazire yaparcasına yine Alper Potuk’un yine aynı bölgesine ayak baldırına gelecek şekilde kramponlarının çivili kısmıyla net bir şekilde basıyor.

Bu da tıpki birinci ayak basmada olduğu gibi acımasız bir hareketti. Hakemin burada kırmızı kartını kullanması gerekirdi. Sadece faul verdi.

48. dakikada Uğur Demirok yine Alper Potuk’a aşil tendonuna gelecek şekilde vuruyor.

55. dakikada Fernandao rakibi Abdülkadir Ömür’e bir tekme savuruyor. Hakem burada sarı kartını kullandı. Pozisyon bana göre sarıdan biraz daha fazlaydı.

Bu hareket kırmızı değil ama net bir sarı kart gerektirirdi. Hakem burada da kart kullanmadı.

İkinci devrede Trabzonspor daha derli toplu ve oyuna hakimiyet içerisindeydi. Golü de buldu. Golde ofsayt var mı yok mu? Kanaatimce yoktu ama yayıncı kuruluş pozisyonu bir daha göstermedi. (Yayıncı kuruluşa göre gol nizami)

Fenerbahçe’nin kazandığı golde de top Trabzonsporlu savunma oyuncusunun kafasında sanki biraz temas ederek oyun dışına çıkıyor. Hakem korner verdi. Bana göre doğru bir karardı. Ama ben de yanılmış olabilirim.

Fenerbahçe’nin kornerden kullandığı Josef’in kafasından ağlara giden top sonrası Trabzonsporlular, ‘aut verseydin gol olmayacaktı’ eleştirisi yaptılar.

Netice beraberlik her iki takıma da yaramadı. Hakem Ali Palabıyık 4. kez üst üste yönettiği dev maçta maalesef beklentinin altında bir performans sergiledi.

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