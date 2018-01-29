Acun Ilıcalı’dan Yunan sporcu Kostas Kenteris’e teklif

Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasına katılması için Yunanistan'ın Olimpiyat şampiyonu sporcusu Kostas Kenteris'e teklifte bulundu. Kostas Kenteris, Acun Ilıcalı'nın kendisine yaptığı 150 bin Euro'luk teklifi kabul etmedi.

Yunanistan’da Survivor yarışması düzenleyen Acun Ilıcalı, Olimpiyat şampiyonu sporcu Kostas Kenteris’in kapısını çaldı. Yunanistan’da yayınlanan bir televizyon programında açıklanan teklifin 150 bin Euro olduğu, Kostas Kenteris’in ise Acun Ilıcalı’nın kendisine yaptığı teklifi reddettiği iddia edildi. Kostas Kenteris’in bu parayı Survivor 2 yarışmasında 1 hafta kalıp elense de alacağı belirtildi.

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Kostas Kenteris’in Acun Ilıcalı’nın teklifine sıcak bakmadığı ve teklifi kabul etmeyerek Survivor 2’de yarışmayacağı söylendi. Yıldız sporcunun Yunanistan basınında ‘Astronomik teklif’ olarak adlandırılan teklifi “Paraya ihtiyacım yok” diyerek reddettiği söylendi. Kostas Kenteris’in, Acun Ilıcalı kendisine 200 bin Euro dahi teklifte bulunsa kabul etmeyeceği ifade edildi.