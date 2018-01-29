29 Ocak transfer gündemi: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor son dakika transfer haberleri…

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında aldığı beraberlik sonrasında mutlaka transfer kararı aldı. Galatasaray'da Ndiaye yerine gelecek ismi seçmek zorlaşıyor. Beşiktaş golcü transferini her an açıklayabilir... İşte 29 Ocak transfer dedikoduları ve son dakika transfer açıklamaları...

Trabzonspor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, hem taraftar tepkisinden hem de takım içi ihtiyaçtan dolayı mutlaka transfer yapma kararı aldı. Ndiaye’yi yüksek bonservis bedeliyle İngiltere’ye satmaya hazırlanan Galatasaray maddi açıdan rahatlayarak, uygun bonservis bedeliyle en az bir transfer yapmak istiyor. Transfer döneminin hızlı takımı Beşiktaş, transfer döneminin bitmesine günler kala golcü bombasını patlamaya hazırlanıyor. İşte 29 Ocak transfer gündemi…

NEWCASTLE UNITED’İN GENÇ YILDIZI FENER’İN RADARINDA

Newcastle United'ın U23 takımında oynayan orta saha oyuncusu Yasin Ben El-Mhanni'nin Fenerbahçe'nin radarında olduğu iddia edildi. Fas kökenli olan İngiliz futbolcu, hızı ve etkili ortalarıyla dikkat çekiyor. Sol kanat, 10 numara ve sağ kanat mevkilerinde forma giyebilen 22 yaşındaki oyuncu, bu mevkilerde geleceği olan futbolcular arasında gösteriliyor. Sarı-lacivertlilerin kanat mevkilerinde oynayabilen birçok futbolcusu olsa da, El Mhanni'yi kadrosuna katıp takımı güçlendirmek istiyor.

Premier League 2'de bu sezon sadece 6 müsabakada forma giyen El Mhanni, oynadığı bu müsabakalarda driplingi ve yaptığı isabetli ortalarla dikkat çekti. 22 yaşındaki futbolcunun gelecek vadeden isimler arasında olmasından dolayı Newcastle bu oyuncuyu satmaya sıcak bakmıyor. El-Mhanni’yi sezonun geri kalanında U23 takımında oynatıp gelecek sezon da as takıma monte etmeyi düşünen siyah-beyazlıların, genç oyuncuyu sadece başka bir takıma kiralayabileceği ve bu takımlardan birinin Fenerbahçe olduğu iddia edildi.

GALATASARAY, PATRİCE EVRA İÇİN FENERBAHÇE’YLE YARIŞIYOR

Galatasaray ve Fenerbahçe, sol bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Fransız basınında iki ezeli rakibin, Marsilya’da yaşadığı olaylar sonrasında sözleşmesini fesheden ve şu anda boşta olan 36 yaşındaki sol bek Patrice Evra ile yakından ilgilendiği yazıldı.

36 yaşındaki futbolcuyla Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yakından ilgilendiği ve Marsilya’da yaşadağı taraftar olayından sonra Evra’nın kariyerini iyi bitirmek için son hamlesini yapacağı ifade edildi. Fransız basınında, sarı kırmızılıların forveti Bafetimbi Gomis’in yakın arkadaşı olmasından ötürü Galatasaray’a gitme ihtimalinin daha yüksek olduğunu da iddia edildi.

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