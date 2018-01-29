19. hafta Süper Lig puan durumu: Başakşehir koltuğunu geri aldı!

Süper Lig 19. hafta puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Güncel puan durumunda liderlik koltuğu aynı haftada iki kez el değiştirdi. Süper Lig'in zirvedeki takımların puan tablosunda durumu ne? Başakşehir, Galatasaray'a kaptırdığı koltuğunu Karabükspor'a gol yağdırarak yeniden Süper Lig puan tablosunda liderlik koltuğuna oturdu. İşte 19. hafta Süper Lig güncel puan durumu...

Süper Lig puan durumu Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını tamamlamasının ardından bambaşka bir hal aldı. Galatasaray’ın galibiyeti ardından puan durumunda maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturmasının ardından Başakşehir’in ne yapacağı merak ediliyor. Karabük karşısında ardı ardına bulduğu gollerle 5-0 kazanmayı başaran Başakşehir 19. hafta puan tablosu içinde yeniden lider olmayı başardı. Başakşehir’in 19 hafta sonuda topladığı 42 puanla lider olduğu Süper Lig puan tablosu içinde Galatasaray 41 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise zorlu Trabzonspor deplasmanında berabere kalarak 36 olan puanını 37'ye çıkarttı. Peki Süper Lig’de son puan durumu ne? İşte 19. hafta güncel Süper Lig puan tablosu…

Süper Lig’de 19. haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, sahasında Kardemir Karabükspor’u 5-0 mağlup etti. Henüz 7. dakikada Napoleoni gol perdesini açarken 20’de Gökhan İnler farkı ikiye çıkardı. 31 ve 38. dakikalarda sahneye çıkan Visca, skoru 4-0’a getirirken 43’te klas bir gol kaydeden Adebayor, Başakşehir’i soyunma odasına 5-0 önde götürdü. İkinci yarıda oyunu rölantiye alan Başakşehir, zaman zaman farkı arttırma şansları yakalasa da başka gol olmadı ve karşılaşma 5-0 sona erdi.