Volkan Demirel’den alkışlanacak hareket
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Trabzonspor maçı öncesi alkışlanacak bir harekete imza attı. Volkan Demirel, maç öncesi futbolcularla birlikte seremoniye çıkan bir Trabzonsporlu çocuğu kucağında taşıdı ve yağmurdan ıslanmaması için kendi yağmurluğunu verdi.
Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maç öncesi yapılan seremoniye futbolcularla birlikte çocuklar, yağmur düşünülmediği için ıslandı. Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, bu durumu görünce alkışlanacak bir harekete imza attı. Trabzonsporlu bir çocuğa kendi yağmurluğunu veren Volkan Demirel, minik çocuğu orta sahaya kadar kucağında taşıdı.
Volkan Demirel’in hareketinden sonra diğer futbolcular da yağmurluklarını çıkararak çocuklara verdiler.
Son güncelleme: 20:48 | 28.01.2018