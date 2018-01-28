Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Volkan Demirel’den alkışlanacak hareket

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Trabzonspor maçı öncesi alkışlanacak bir harekete imza attı. Volkan Demirel, maç öncesi futbolcularla birlikte seremoniye çıkan bir Trabzonsporlu çocuğu kucağında taşıdı ve yağmurdan ıslanmaması için kendi yağmurluğunu verdi.
19:3128 Ocak 2018
0
Volkan Demirel’den alkışlanacak hareket

Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maç öncesi yapılan seremoniye futbolcularla birlikte çocuklar, yağmur düşünülmediği için ıslandı. Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, bu durumu görünce alkışlanacak bir harekete imza attı. Trabzonsporlu bir çocuğa kendi yağmurluğunu veren Volkan Demirel, minik çocuğu orta sahaya kadar kucağında taşıdı.

16 Kasım 2017 İtalya-İsveç maçından sonra De Rossi`den alkışlanacak hareket İtalya Milli Takımı'nın İsveç'e elenerek Dünya Kupası'na katılamadığı karşılaşmanın ardından Daniele De Rossi'nin İsveç otobüsünü ziyaret ettiği ortaya çıktı. De Rossi'nin, İsveçli futbolculardan özür dilediği belirtildi. İlgili Haberi Oku

Volkan Demirel’in hareketinden sonra diğer futbolcular da yağmurluklarını çıkararak çocuklara verdiler.

Etiketler
Fenerbahçe trabzonspor volkan demirel
Son güncelleme: 20:48 | 28.01.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER