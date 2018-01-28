Volkan Demirel’den alkışlanacak hareket

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Trabzonspor maçı öncesi alkışlanacak bir harekete imza attı. Volkan Demirel, maç öncesi futbolcularla birlikte seremoniye çıkan bir Trabzonsporlu çocuğu kucağında taşıdı ve yağmurdan ıslanmaması için kendi yağmurluğunu verdi.

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