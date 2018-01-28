Vestel Venus Sultanlar Ligi | Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi set vermeden mağlup etti.
Galatasaray, Vestel Venus Sultanlar Ligi 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 23-25, 20-25, 19-25’lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Erol Akbulut
Fenerbahçe: Melis Yılmaz (L), Polen Uslupehlivan 5, Çağla Akın, Bahar Toksoy Guidetti 7, Pereira 8, Tomkom 1, Eda Erdem Dündar 11, Damla Çakıroğlu 3, Rahimova 7, Merve Dalbeler (L), Jerkov 1
Galatasaray: Cansu Çetin, Gizem Karadayı (L), Kosheleva 15, Jack 3, Aslı Kalaç 7, Gamze Alikaya 3, Ruseva 5, Neslihan Demir Güler 10, Rabadzhieva 14
Setler: 23-25, 20-25, 19-25
Son güncelleme: 18:48 | 28.01.2018