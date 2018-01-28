Trabzonspor’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür: ‘Yan toplara iyi hazırlanmıştık ama…’

Trabzonspor'un konuğu Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Burak Yılmaz'ın golünde asisti yapan genç yetenek Abdülkadir Ömür maçın ardından açıklamalarda bulundu. Abdülkadir, "Rakibimiz yan toplarda iyi, buna hazırlanmıştık ama golü yine yan toptan yedik. Üzgünüz" dedi.

Spor Toto Süper Lig 19’uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Trabzonspor taraftarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Abdülkadir, “Uzun zamandır böyle bir atmosferde maç oynamamıştık. Taraftarlarımıza bu atmosferden dolayı teşekkür ederim. Skordan dolayı üzgünüz. Maça kötü başladık, istediğimiz performansı sergileyemedik. İkinci yarı daha arzulu oynadık, golü de bulduk. Ancak daha sonra golü yedik ve maç berabere bitti. Rakibimiz yan toplarda iyi, buna hazırlanmıştık ama golü yine yan toptan yedik. Üzgünüz” dedi. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi 14 bıçak ele geçirildi Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesi taraftarların üstlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kesici alet ele geçirildi. İlgili Haberi Oku