Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: Bu hep böyle gitmeyecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının ardından son dakikalarda yedikleri gollere değinerek "Bu hep böyle gitmeyecek" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında taraflar birer puanı birer golle alarak sahadan beraberlikle ayrıldı. Karşılama sonrasında konuşan Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay “Bugünkü maçtaki bütün planımız galibiyet üzerineydi. Fenerbahçe'nin ölü topları üzerine planımızı kurduk. İlk yarıdaki kötü oyunu ben de beklemiyordum, ben de beğenmedim. Soyunma odamızda konuştuğumuz şeyler tersine döndü. Fenerbahçe'nin oynadığı oyun bize ters geldi. 2. topları kovaladılar. Kazandığımız topları da kullanamayınca sıkıntı yaşadık. 2. yarıda yaptığımız değişiklik ve taktik değişikliği ile güzel oynadık. Çok üzüldüğüm konu; 2. Golü değerlendirmemiz gerekiyordu. Maalesef değerlendirmedik. Konya'da da son dakikada, burada da son dakikalarda maç berabere bitti. Bu hep böyle gitmeyecek. Ben buradan Burak'ı tebrik ediyorum. Eğer 2. golü değerlendirebilseydik çok daha farklı kazanacaktık” dedi.

Mehmet Demirkol: Fenerbahçe el sıkışıp yolları ayırmalı Mehmet Demirkol, 1-1 biten Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından NTVSpor'da katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

“Yediğimiz gol bir hafta boyunca konuştuğumuz Fenerbahçe'nin ölü topundan geldi” diyen Çalımbay “Türkiye'de ölü toplardan en fazla gol atan takım Fenerbahçe. Bir anlık boşluk vermemiz bize pahalıya patladı. Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İlk yarıda keşke aynı şekilde oynayabilseydik. Süper bir şey olacaktı. Büyük bir avantaj yitirdik” ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen: Ali Palabıyık, Fenerbahçe gol atınca `oh` demiştir Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı maçı NTVSpor'da yorumladı. Dilmen, hakem Ali Palabıyık'ın beraberlik golünden sonra rahatladığını söyledi. İlgili Haberi Oku

İlk yarıda istedikleri gibi ileride top tutamadıklarını ancak 2. yarıda oyuna giren Sosa, Olcay, Abdülkadir ve Burak'ın oyunu ile maçın değiştiğini kaydeden Çalımbay “ilk yarıdaki oyun bizim istediğimiz oyun değildi. Bizim istediğimiz 2. yarıdaki futboldu” açıklamasında bulundu.