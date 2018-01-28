Trabzonspor taraftarından özel koreografi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının başlama düdüğünden önce doğu tribününde koreografi yapıldı. Bordo-mavili taraftarların hazırladığı koreografide, "Emek, yürek, alın teri.. Sene hep 2011" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe’yi konuk eden Trabzonspor´da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Bu karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulmasının ardından kısa sürede biletlerin tamamına yakınını tüketen bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe karşısında tribünlerin tamamını doldurdu. Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşma öncesinde stadyum girişinde takımı coşkuyla karşılarken, ısınma sırasında ise futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak moral verdi. CANLI | Trabzonspor Fenerbahçe: 0-0 (İlk yarı oynanıyor) Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla devam ediyor. Ligde 11 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe, 9 maçtır yenilmeyen Trabzonspor'a konuk oluyor. Saat 19.00'da zirve yarışında yara almaya tahammülü olmayan iki ezeli rakibi bir araya getiren karşılaşmanın görüntülü canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN KOREOGRAFİ

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının başlama düdüğünden önce doğu tribününde koreografi yapıldı. Bordo-mavili taraftarların hazırladığı koreografide mavi ve beyaz kartonlar ile oluşturulan sembolik deniz üzerinde giden ve üzerinde kaptan Onur Recep Kıvrak ile 2010-11 sezonu kadrosunun yer aldığı kadronun, taka ile o sezonun şampiyonluk kupasına doğru yelken açtığı an sahnelendi. Ayrıca tribünde, “Emek, yürek, alın teri.. Sene hep 2011” yazısına da yer verildi.

TARAFTARLARDAN ASKER SELAMI

Maç öncesinde stadyumdaki dev ekrandan Afrin Operasyonu´na katılan Mehmetçiklere destek amaçlı sinevizyon gösterisi yapıldı. Bu sırada tribünlerde bulunan tüm bordo-mavili taraftarlar da asker selamı verdi, `Şehitler ölmez, vatan bölünmez´ tezahüratlarında bulundu. Volkan Demirel`den alkışlanacak hareket Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Trabzonspor maçı öncesi alkışlanacak bir harekete imza attı. Volkan Demirel, maç öncesi futbolcularla birlikte seremoniye çıkan bir Trabzonsporlu çocuğu kucağında taşıdı ve yağmurdan ıslanmaması için kendi yağmurluğunu verdi. İlgili Haberi Oku