Trabzonspor taraftarından özel koreografi
Fenerbahçe’yi konuk eden Trabzonspor´da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Bu karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulmasının ardından kısa sürede biletlerin tamamına yakınını tüketen bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe karşısında tribünlerin tamamını doldurdu. Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşma öncesinde stadyum girişinde takımı coşkuyla karşılarken, ısınma sırasında ise futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak moral verdi.
TRABZONSPOR TARAFTARINDAN KOREOGRAFİ
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının başlama düdüğünden önce doğu tribününde koreografi yapıldı. Bordo-mavili taraftarların hazırladığı koreografide mavi ve beyaz kartonlar ile oluşturulan sembolik deniz üzerinde giden ve üzerinde kaptan Onur Recep Kıvrak ile 2010-11 sezonu kadrosunun yer aldığı kadronun, taka ile o sezonun şampiyonluk kupasına doğru yelken açtığı an sahnelendi. Ayrıca tribünde, “Emek, yürek, alın teri.. Sene hep 2011” yazısına da yer verildi.
TARAFTARLARDAN ASKER SELAMI
Maç öncesinde stadyumdaki dev ekrandan Afrin Operasyonu´na katılan Mehmetçiklere destek amaçlı sinevizyon gösterisi yapıldı. Bu sırada tribünlerde bulunan tüm bordo-mavili taraftarlar da asker selamı verdi, `Şehitler ölmez, vatan bölünmez´ tezahüratlarında bulundu.