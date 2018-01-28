Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzon’da kırmızı alarm… İşte Trabzon Fenerbahçe detayları…

Trabzonspor Fenerbahçe derbisi bu akşam nefes kesecek. Fenerbahçe Trabzonspor maçını heyacanla bekleyen taraftarlar maçın saat kaçta, hangi kanalda başlayacağını araştırıyor. Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'nin mutlak hedefi 3 puan alıp şampiyonluk yarışında kopmamak. Trazbzon ise evinde oynayacağı maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi devirmek istiyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek sorusu taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte Trabzonspor Fenerbahçe saat kaçta, hangi kanalda olduğu yoğun şekilde araştırılan maç hakkında merak edilenler...

Fenerbahçe, Trabzonspor’a konuk olacak ve bu akşam futbolseverler bu maça kilitlenecek. Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunu merak eden taraftarlar ise bu konu üzerinde araştırmalar yapıyor.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı 28 Ocak Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 13 Şubat 1974’te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 44 yıllık rekabette, galibiyet sayısındaFenerbahçe’nin 11 farkla üstünlüğü bulunuyor.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11’LERİ

Trabzonspor: Onur, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Pereira, Okay, Kucka , Yusuf, Abdülkadir, Sosa, Burak

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skertel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Alper, Dirar, Aatıf, Fernandao

UZUN ZAMAN SONRA AZİZ YILDIRIM TRABZON’DA

Özel bir uçak ile İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Trabzon'a hareket eden sarı-lacivertli takım saat 19.30 sıralarında Trabzon'a geldi. Fenerbahçe kafilesinde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Sarı-lacivertli kafile geniş güvenlik önlemleri altında Şana mevkiinde bulunan Ramada Otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

EN SON 26 KASIM 2016'DA GELMİŞTİ

Öte yandan, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, en son 26 Kasım 2016 tarihinde sarı-lacivertli takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı maç için Trabzon’a gelerek Rize’ye geçmişti. Yıldırım böylece 427 gün sonra Trabzon'a gelmiş oldu…

Fenerbahçemiz, rakibiyle Trabzon’da oynadığı son 7 maçı kaybetmedi ve Trabzon’da karşılaştıkları son 5 maçta kalesinde gol görmedi. #FBSK pic.twitter.com/qb1h2TFLTd — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 28 Ocak 2018

TRABZONSPOR, FENERBAHÇE MAÇI İÇİN TARAFTARINA SESLENDİ

Trabzonspor zorlu Fenerbahçe maçı öncesi taraftarına seslendi. Yapılan açıklamada, “Taraftarımız yapılan algı operasyonlarına her zaman olduğu gibi takıma desteğiyle cevap verecektir” ifadeleri yer aldı.

MAÇ GÜNÜ | MATCH DAYTrabzonspor Fenerbahçe28.01.2018 Pazar 19:00Medical Park StadyumubeIN Sports#BugünGünlerdenTrabzonspor #FırtınanınYolunda pic.twitter.com/ZLQXQjwvuw — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 28 Ocak 2018

Yapılan açıklamada şu şekilde: “Şimdiye kadar hangi şartlar altında olursa olsun, ne kamuoyunda kurgulanmaya çalışılan imaj ne de çeşitli sosyal medya mecralarında yapılan provokasyonlar taraftarlarımızın sağduyusunun önüne geçmiştir. Trabzonspor ve Trabzon kenti üzerine masabaşı oyunları oynayanlar bilsinler ki bu sinsi amaçlarına asla ulaşamayacaklardır. Taraftarlarımız bu tür algı operasyonlarına karşı yine en güzel cevabı takımımıza göstereceği destek ile verecektir.”