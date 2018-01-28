Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Trabzonspor – Fenerbahçe maçı öncesi 14 bıçak ele geçirildi

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesi taraftarların üstlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kesici alet ele geçirildi.
20:3528 Ocak 2018
0
Trabzonspor – Fenerbahçe maçı öncesi 14 bıçak ele geçirildi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi güvenlik güçlerinin stadyuma gelen taraftarların üzerinde yaptığı aramada kesici aletleri rastlandı. Polisin yaptığı üst araması sırasında bazı taraftarların üzerinden 14 dolayında bıçak çıktı. Bıçaklara el koyulurken, bu taraftarlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

28 Ocak 2018 Trabzonspor taraftarından özel koreografi İlgili Haberi Oku

Öte yandan Fenerbahçe´yi konuk eden Trabzonspor´da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Bu karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulmasının ardından kısa sürede biletlerin tamamına yakınını tüketen bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe karşısında tribünlerin tamamını doldurdu. Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşma öncesinde stadyum girişinde takımı coşkuyla karşılarken, ısınma sırasında ise futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak moral verdi.

Etiketler
Fenerbahçe trabzonspor
Son güncelleme: 21:01 | 28.01.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER