Trabzonspor Fenerbahçe: 1-1 (Maç sona erdi)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor konuğu Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Burak 58'de takımını 1-0 öne geçirirken skoru 84'te Josef belirledi. Trabzonspor 31 puanla beşinci sıraya yükselirken Fenerbahçe 37 puanla 3. sırada kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftası dev bir randevuya sahne oldu. Haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Trabzonspor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Ligde 11 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe ile 9 maçtır yenilmeyen Trabzonspor’u bir araya getiren zorlu mücadele 1-1’lik skorla sonuçlandı. Ev sahibinin serisi 10 maça, Fenerbahçe’nin serisi ise 12 maça çıktı. Trabzonspor 31 puanla beşinci sıraya yükselirken Fenerbahçe 37 puanla 3. sırada kaldı.

İlk yarının ilk 30 dakikası Fenerbahçe’nin oyun üstünlüğü ile geçilirken İsmail Köybaşı 43’te net bir pozisyondan faydalanamadı ve ilk 45 golsüz geçildi. Gol perdesini açan ise 58’de Burak Yılmaz oldu. Abdülkadir Ömür’ün müthiş ortasında kafayı vuran Burak topu fileleri gönderdi. Fenerbahçe ağlarına son beş iç saha maçında gol gönderemeyen Trabzonspor bu hasretini de Burak’la giderdi. Fenerbahçe’ye Trabzon’da son golü de Burak Yılmaz atmıştı. Fenerbahçe ise skoru 84’te Josef De Souza ile eşitledi. Kornerde Valbuena’nın ortasında iyi yükselen Josef durumu 1-1’e getirdi.

Ligde üst üste üçüncü kez berabere kalan Trabzonspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısında ligin 18. haftasında Atiker Konyaspor ile oynanan maçın 11´inden farklı olarak 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam cezalı olan Hubocan´ın yerine Uğur´a, sakat olan Novak´ın yerine Kamil Ahmet´e, Onazi´nin yerine Kucka, N´Doye´un yerine ise Olcay´a ilk 11´de görev verdi.

FENERBAHÇE’DE 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe´de ise teknik direktör Aykut Kocaman Trabzonspor karşısına geçen haftaki Göztepe maçı 11´inde 2 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Giuliano’nun yerine Alper, Skretel´ın yerine Hasan Ali 11´de görev alan isimler oldu.

MEHMET EKİCİ 2 AY SONRA KADRODA

Fenerbahçe´de orta saha oyuncusu Mehmet Ekici sakatlığının ardından Trabzonspor maçıyla iki ay sonra yedek kulübesinde yer aldı. Ekici son olarak Süper Lig´in 12´nci haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda yer alıp 79´uncu dakikada ise oyuna dahil olmuştu.