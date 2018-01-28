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TFF 1. Lig | Gaziantepspor 0-4 Gazişehir Gaziantep

İki Gaziantep takımının mücadelesinde Gazişehir Gaziantep, Gaziantepspor'u deplasmanda farklı yenmeyi başardı.
17:5828 Ocak 2018
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TFF 1. Lig | Gaziantepspor 0-4 Gazişehir Gaziantep

Gaziantepspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep ile karşılaştı. Mücadeleyi Gazişehir Gaziantep 4-0 kazandı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Yiğit Arslan, Gökhan Memişoğlu, Gökhan Barcın

Gaziantepspor: Selçuk, Şenolcan, Elyasa Süme, Hüseyin, İlker, Kasım (Sait dk. 63), Yunus, İbrahim Halil (Gökhan dk. 52), Oktay, Serhan (Erdal dk. 46), Yusuf Erdem

Yedekler: Adnan, Hasan, Enes, Mustafa

Teknik Direktör: Oktay Derelioğlu

Gazişehir Gaziantep: Stachowiak, Ahmet Kesim, Uğur, Sinan, Jefferson, Adama Ba, Gökhan (Tugay dk. 69), Mehmet Erdem, Okan (Webo dk. 63), Özgür Can, Del Vale (Muhammet Himmet dk. 80)

Yedekler: Necati, İsmail Murat Ceylan, Yasin, Samican, Özgür Özkaya, Serdar

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Adama Ba (dk. 5), Gökhan (dk. 39), Özgür Can (dk. 61), Webo (dk. 90) (Gazişehir Gaziantep)

Kırmızı Kart: Oktay (dk. 57) (Gaziantepspor)

Sarı Kartlar: Hüseyin Polat (Gaziantepspor), Okan Derici, Gökhan (Gazişehir Gaziantep)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 4′ Sol kanattan gelişen Gazişehir atağında içeri yapılan ortada Adama Ba'nın vurduğu kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

34′ Gazişehir sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Adam Ba'nın kafa vuruşunu kaleci son anda çıkardı.

GOL! 37′ Sağ kanattan gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Adam Ba'nın ortasına Gökhan Alsan'ın vurduğu kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-2

GOL! 61′ Okan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Özgür Can ağları sarstı. 0-3

GOL! 90′ Sağ kanattan yapılan ortada Webo kafayı vurdu top ağlarla buluştu. 0-4

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Gaziantepspor Gazişehir Gaziantep
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