TFF 1. Lig | Adanaspor 1-1 Giresunspor
TFF 1. Lig’in 19. haftasında Adanaspor evinde Giresunspor ile karşılaştı. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Erbil, Murat Ergin Gözütok
Adanaspor: İrfan, Emre, Onur, Renan Diniz, Didi, Abdulaziz (Kalu dk. 65), Oğuzhan, Foguinho, Roni, Bekir (Tevfik dk. 40), Bahattin
Yedekler: Hayrullah, Ahmet, Berkan, Yakup, Serhat
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Akın Çorap Giresunspor: Ahmet, Caner, Çağlar, Hüsamettin, Dimitriadis, Dialiba (Abdulkerim dk. 75), Sinan, Dodo, Fatih (Jones dk. 81), Korkishko (Murat dk. 61)
Yedekler: Anıl, Volkan, Onur, Hakan, Bilal
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Dimitriadis (dk. 45) (Akın Çorap Giresunspor), Onur (dk. 77) (Adanaspor)
Sarı Kartlar: Fatih, Dodo, Aykut (Akın Çorap Giresunspor), Foguinho, Didi, Emre, Roni, Renan Diniz (Adanaspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
36′ Hüsamettin'in ortasında Caner'in kafa vuruşunda kaleci İrfan iki hamlede topu sahip oldu.
GOL! 45′ Giresunspor'da Korkishko'nun ortasında Dialiba'nın gelişine vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Dimitriadis meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1
53′ Giresunspor'da Aykut Demir ikili mücadelede ceza alanı içerisinde Roni'yi düşürdü, hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Roni topu dışarı gönderdi.
60′ Adanaspor'da Roni Aykut Demir'den topu kurtardı, plasesinde yan direğe çarpan top auta çıktı.
GOL! 77′ Adanaspor'da Tevfik'in ortasında Onur Akbay'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1