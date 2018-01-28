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TFF 1. Lig | Adanaspor 1-1 Giresunspor

Adana'da oynanan maçta Adanaspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı.
17:4728 Ocak 2018
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TFF 1. Lig | Adanaspor 1-1 Giresunspor

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Adanaspor evinde Giresunspor ile karşılaştı. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Erbil, Murat Ergin Gözütok

Adanaspor: İrfan, Emre, Onur, Renan Diniz, Didi, Abdulaziz (Kalu dk. 65), Oğuzhan, Foguinho, Roni, Bekir (Tevfik dk. 40), Bahattin

Yedekler: Hayrullah, Ahmet, Berkan, Yakup, Serhat

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Akın Çorap Giresunspor: Ahmet, Caner, Çağlar, Hüsamettin, Dimitriadis, Dialiba (Abdulkerim dk. 75), Sinan, Dodo, Fatih (Jones dk. 81), Korkishko (Murat dk. 61)

Yedekler: Anıl, Volkan, Onur, Hakan, Bilal

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Dimitriadis (dk. 45) (Akın Çorap Giresunspor), Onur (dk. 77) (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Fatih, Dodo, Aykut (Akın Çorap Giresunspor), Foguinho, Didi, Emre, Roni, Renan Diniz (Adanaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

36′ Hüsamettin'in ortasında Caner'in kafa vuruşunda kaleci İrfan iki hamlede topu sahip oldu.

GOL! 45′ Giresunspor'da Korkishko'nun ortasında Dialiba'nın gelişine vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Dimitriadis meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1

53′ Giresunspor'da Aykut Demir ikili mücadelede ceza alanı içerisinde Roni'yi düşürdü, hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Roni topu dışarı gönderdi.

60′ Adanaspor'da Roni Aykut Demir'den topu kurtardı, plasesinde yan direğe çarpan top auta çıktı.

GOL! 77′ Adanaspor'da Tevfik'in ortasında Onur Akbay'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

Etiketler
adanaspor giresunspor tff 1.lig
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