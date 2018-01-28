Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Sakarya BŞB 77-67 Demir İnşaat Büyükçekmece
Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un Demir İnşaat Büyükçekmece'yi konuk ettiği Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 16. hafta karşılaşmasında ev sahibi parkeden 77-67'lik skorla galip ayrıldı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 16’ncı haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 77-67 yendi. Sakarya Büyükşehir Belediyespor ligde 10. galibiyetini alırken Demir İnşaat Büyükçekmece ise 11. mağlubiyetini yaşadı.
SALON: Sakarya
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Özge Şentürk, Alper Özgök
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jones 13, Metecan Birsen 18, Boothe 13, Fall 6, Harris 3, Clavell Lopez 13, Can Korkmaz 5, Ersin Dağlı, Jankovic 6
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Wright 6, Kairys 9, Burak Can Yıldızlı, Walker 19, İlkan Karaman, Simpson 8, Stojanovski 10, Moldoveanu 6, Oğulcan Baykan 5, Merthan Mutlu 4
1. PERİYOT: 15-18
DEVRE: 37-33