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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Sakarya BŞB 77-67 Demir İnşaat Büyükçekmece

Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un Demir İnşaat Büyükçekmece'yi konuk ettiği Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 16. hafta karşılaşmasında ev sahibi parkeden 77-67'lik skorla galip ayrıldı.
00:0028 Ocak 2018
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Sakarya BŞB 77-67 Demir İnşaat Büyükçekmece

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 16’ncı haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 77-67 yendi. Sakarya Büyükşehir Belediyespor ligde 10. galibiyetini alırken Demir İnşaat Büyükçekmece ise 11. mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Sakarya

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Özge Şentürk, Alper Özgök

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jones 13, Metecan Birsen 18, Boothe 13, Fall 6, Harris 3, Clavell Lopez 13, Can Korkmaz 5, Ersin Dağlı, Jankovic 6

DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Wright 6, Kairys 9, Burak Can Yıldızlı, Walker 19, İlkan Karaman, Simpson 8, Stojanovski 10, Moldoveanu 6, Oğulcan Baykan 5, Merthan Mutlu 4

1. PERİYOT: 15-18

DEVRE: 37-33

3. PERİYOT: 60-56 27 Ocak 2018 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Beşiktaş Sompo Japan 78-74 Trabzonspor Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 78-74'lük sonuçla mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Demir İnşaat Büyükçekmece Sakarya Büyükşehir Belediyespor Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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