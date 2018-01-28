Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Darüşşafaka 54-58 TOFAŞ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Darüşşafaka'yı 58-54 mağlup etti ve 13. galibiyetini elde etti.

0