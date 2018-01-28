Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Darüşşafaka 54-58 TOFAŞ
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Darüşşafaka'yı 58-54 mağlup etti ve 13. galibiyetini elde etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 16’ncı hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda Darüşşafaka’yı 58-54 mağlup etti. Bu sonuçla, TOFAŞ 13’üncü galibiyetini alırken, Darüşşafaka ise 7’nci kez mağlup oldu.
SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Osman Sinan İşgüder, Ahmet Tatlıcı
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 5, Bell 2, Sant-Roos 6, Johnson 19, Eric 13, Muhammed Baygül 6, Furkan Aldemir, Kartal Özmızrak, Okben Ulubay, Kidd 3, Emircan Koşut, Doğuş Özdemiroğlu
TOFAŞ: Henry 6, Crocker 15, Mejia 10, Morgan 15, Muhsin Yaşar, Kadji 8, Owens 4, Yiğit Arslan
1. PERİYOT: 11-13
İLK YARI: 22-26