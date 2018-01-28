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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Darüşşafaka 54-58 TOFAŞ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Darüşşafaka'yı 58-54 mağlup etti ve 13. galibiyetini elde etti.
18:5328 Ocak 2018
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Darüşşafaka 54-58 TOFAŞ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 16’ncı hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda Darüşşafaka’yı 58-54 mağlup etti. Bu sonuçla, TOFAŞ 13’üncü galibiyetini alırken, Darüşşafaka ise 7’nci kez mağlup oldu.

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Osman Sinan İşgüder, Ahmet Tatlıcı

DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 5, Bell 2, Sant-Roos 6, Johnson 19, Eric 13, Muhammed Baygül 6, Furkan Aldemir, Kartal  Özmızrak, Okben Ulubay, Kidd 3, Emircan Koşut, Doğuş Özdemiroğlu

TOFAŞ: Henry 6, Crocker 15, Mejia 10, Morgan 15, Muhsin Yaşar, Kadji 8, Owens 4, Yiğit Arslan

1. PERİYOT: 11-13

İLK YARI: 22-26

3. PERİYOT: 36-43 27 Ocak 2018 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Beşiktaş Sompo Japan 78-74 Trabzonspor Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 78-74'lük sonuçla mağlup etti. İlgili Haberi Oku

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Darüşşafaka Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi tofaş
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