Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Banvit 63-61 Fenerbahçe Doğuş

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Banvit sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Doğuş'u 63-61 mağlup etti. Devrenin bitimine 1 dakika kala Fenerbahçe Doğuş taraftarlarının yer aldığı tribününde çıkan olaylar nedeniyle karşılaşmaya 3 dakika ara verildi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 16’ncı hafta mücedelesinde Banvit, Fenerbahçe Doğuş’u 63-61 mağlup etti. Maça her iki ekip de sert savunma ile başlayınca ilk 5 dakikada skor üretilmekte zorlanıldı. İlk çeyreğin son dakikalarına doğru konuk ekip Vesely ile, Banvit de Rıdvan ile karşılıklı sayılar bulurken, bu bölümü sarı lacivertli ekip 14-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Banvit, Caloiaro’nun basketiyle başladı. Devrenin bitimine 5 dakika kala Datome dış atışından buldu ve skoru 21-26´ya getirdi. Ancak toparlanan Banvit, farkı giderek azaltırken Vidmar´ın smaç basketi sonrası skoru 29-30´a çekti. Daha sonra Fenerbahçe Doğuş, Datome´nin pota altından kaydettiği sayılar ile soyunma odasına 31-34´lük skor üstünlüğü ile girdi. Devrenin bitimine 1 dakika kala Fenerbahçe Doğuş taraftarları tribününde çıkan olaylar nedeniyle karşılaşmaya 3 dakika ara verildi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Darüşşafaka 54-58 TOFAŞ Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Darüşşafaka'yı 58-54 mağlup etti ve 13. galibiyetini elde etti. İlgili Haberi Oku

Dönüşte konuk ekip etkili bir görüntü çizerken, Banvit ise Taylor ve Caloiaro´nun sayılarıyla oyundan kopmadı. Giderek tempo kazanan oyunda çeyreğin bitimine 3 dakika kala Kulig´in basketiyle Banvit skoru 41-41´e eşitledi. Caloiaro bu bölümde takımının en etkili ismi olurken, üst üste attığı sayılarla Bandırma ekibi final periyoduna 49-45 önde başladı.

Son çeyrekte Banvit sert savunmasıyla Fenerbahçe Doğuş´a kolay sayı şansı tanımadı. 33´üncü dakikadan itibaren her iki takım da üstünlük savaşı verirken skor da sürekli el değiştirdi. Karşılaşmanın son dakikasına girilirken Banvit, Taylor´un basketiyle skoru 61-61´e eşitledi. Fenerbahçe Doğuş´un molası sonrası Banvit önce sarı lacivertli ekibin hücumunu durdururken, Taylor ile de son saniye basketi buldu ve maçı 63-61 kazandı.

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Emin Moğulkoç

BANVİT: Thomas (2), Kulig (16), Tolga (2), Vidmar (8), Rautins (2), Rıdvan (6), Taylor (10), Caloiaro (17)

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Melli (8), Melih, Wanamaker (12), Sloukas (2), Egehan, Guduric, Vesely (15), Sinan (2), Ali Muhammed, Ahmet (2), Datome (20)

1. PERİYOT: 14-15

DEVRE: 31-34

3. PERİYOT: 49-45 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Beşiktaş Sompo Japan 78-74 Trabzonspor Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 78-74'lük sonuçla mağlup etti. İlgili Haberi Oku