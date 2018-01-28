Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Banvit 63-61 Fenerbahçe Doğuş
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 16’ncı hafta mücedelesinde Banvit, Fenerbahçe Doğuş’u 63-61 mağlup etti. Maça her iki ekip de sert savunma ile başlayınca ilk 5 dakikada skor üretilmekte zorlanıldı. İlk çeyreğin son dakikalarına doğru konuk ekip Vesely ile, Banvit de Rıdvan ile karşılıklı sayılar bulurken, bu bölümü sarı lacivertli ekip 14-15 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Banvit, Caloiaro’nun basketiyle başladı. Devrenin bitimine 5 dakika kala Datome dış atışından buldu ve skoru 21-26´ya getirdi. Ancak toparlanan Banvit, farkı giderek azaltırken Vidmar´ın smaç basketi sonrası skoru 29-30´a çekti. Daha sonra Fenerbahçe Doğuş, Datome´nin pota altından kaydettiği sayılar ile soyunma odasına 31-34´lük skor üstünlüğü ile girdi. Devrenin bitimine 1 dakika kala Fenerbahçe Doğuş taraftarları tribününde çıkan olaylar nedeniyle karşılaşmaya 3 dakika ara verildi.
Dönüşte konuk ekip etkili bir görüntü çizerken, Banvit ise Taylor ve Caloiaro´nun sayılarıyla oyundan kopmadı. Giderek tempo kazanan oyunda çeyreğin bitimine 3 dakika kala Kulig´in basketiyle Banvit skoru 41-41´e eşitledi. Caloiaro bu bölümde takımının en etkili ismi olurken, üst üste attığı sayılarla Bandırma ekibi final periyoduna 49-45 önde başladı.
Son çeyrekte Banvit sert savunmasıyla Fenerbahçe Doğuş´a kolay sayı şansı tanımadı. 33´üncü dakikadan itibaren her iki takım da üstünlük savaşı verirken skor da sürekli el değiştirdi. Karşılaşmanın son dakikasına girilirken Banvit, Taylor´un basketiyle skoru 61-61´e eşitledi. Fenerbahçe Doğuş´un molası sonrası Banvit önce sarı lacivertli ekibin hücumunu durdururken, Taylor ile de son saniye basketi buldu ve maçı 63-61 kazandı.
SALON: Kara Ali Acar
HAKEMLER: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Emin Moğulkoç
BANVİT: Thomas (2), Kulig (16), Tolga (2), Vidmar (8), Rautins (2), Rıdvan (6), Taylor (10), Caloiaro (17)
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Melli (8), Melih, Wanamaker (12), Sloukas (2), Egehan, Guduric, Vesely (15), Sinan (2), Ali Muhammed, Ahmet (2), Datome (20)
1. PERİYOT: 14-15
DEVRE: 31-34