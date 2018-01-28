Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Anadolu Efes 89-77 Pınar Karşıyaka
Sahasında Pınar Karşıyaka'yı konuk eden Anadolu Efes, rakibini 89-77 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Pınar Karşıyaka'yı 89-77'lik sonuçla mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Karabilecen, Semih Vural
Anadolu Efes: McCollum 16, Doğuş 2, Birkan, Onuralp, Motum 19, Stimac 19, Douglas 13, Dragic 13, Dunston 7
Başantrenör: Ergin Ataman
Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 10, Metin 12, Waters 7, Banic 2, Mert, Wood 9, Kennedy 21, Jones 10, Erdi, Görkem 6
Başantrenör: Aleksandr Trifunovic
1. periyot: 22-22
Devre: 42-39 (Anadolu Efes lehine)
3. periyot: 67-49 (Anadolu Efes lehine)
5 faul alan: Dominic Waters, Jarrod Jones (Pınar Karşıyaka)