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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Anadolu Efes 89-77 Pınar Karşıyaka

Sahasında Pınar Karşıyaka'yı konuk eden Anadolu Efes, rakibini 89-77 mağlup etti.
21:3428 Ocak 2018
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Anadolu Efes 89-77 Pınar Karşıyaka

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Pınar Karşıyaka'yı 89-77'lik sonuçla mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Karabilecen, Semih Vural

Anadolu Efes: McCollum 16, Doğuş 2, Birkan, Onuralp, Motum 19, Stimac 19, Douglas 13, Dragic 13, Dunston 7

Başantrenör: Ergin Ataman

Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 10, Metin 12, Waters 7, Banic 2, Mert, Wood 9, Kennedy 21, Jones 10, Erdi, Görkem 6

Başantrenör: Aleksandr Trifunovic

1. periyot: 22-22

Devre: 42-39 (Anadolu Efes lehine)

3. periyot: 67-49 (Anadolu Efes lehine)

5 faul alan: Dominic Waters, Jarrod Jones (Pınar Karşıyaka)

Etiketler
anadolu efes Pınar Karşıyaka
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