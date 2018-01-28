Süper Lig 19. hafta güncel puan durumu

Süper Lig 19. hafta puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'de zirvedeki takımların durumu ne? Galatasaray evinde Osmanlıspor'u yenerek maç fazlasıylada olsa liderlik koltuğuna oturdu. İşte Süper Lig güncel puan durumu...

Süper Lig puan durumu bugün Galatasaray Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin maçlarının ardından bambaşka bir haldı. Adeta kazanın puan durumunda lider duruma geldiği Süper Lig’de Fenerbahçe, Trabzonspor’la berabere kalarak yarışta ağır yara aldı. Süper Lig Pazartesi günü Başakşehir Karabük maçıyla devam edecek. Galatasaray güncel puan durumunda 41 puanla lider konumuna gelmiş olmasına rağmen şu an 39 puandaki Başakşehir’in bu hafta kazanması halinde koltuğunu kaybedecek. Fenerbahçe ise zorlu Trabzonspor deplasmanında berabere kalarak 36 olan puanını 37’ye çıkarttı. Peki Süper Lig'de son puan durumu ne? İşte güncel Süper Lig puan tablosu…

GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU

YENİ LİDER GALATASARAY OLDU!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Osmanlıspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda yönetimin kampanyası ile taraftarın yoğun ilgi gösterdiği müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Galibiyeti getiren golü 37'de Eren Derdiyok'un indirdiği topta Sofiane Feghouli kaydederken Aslan puanını 41'e yükseltti ve 2 puan farkla Başakşehir'in önüne geçti. Osmanlıspor ise bu yenilgiyle 18 puanla 15. sırada kaldı.

FENERBAHÇE YARIŞTA AĞIR YARA ALDI

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası dev bir randevuya sahne oldu. Haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Ligde 11 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe ile 9 maçtır yenilmeyen Trabzonspor'u bir araya getiren zorlu mücadele 1-1'lik skorla sonuçlandı. Ev sahibinin serisi 10 maça, Fenerbahçe'nin serisi ise 12 maça çıktı. Trabzonspor 31 puanla beşinci sıraya yükselirken Fenerbahçe 37 puanla 3. sırada kaldı.