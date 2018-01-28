Faciadan dönüldü, Antalyaspor takım otobüsüne Denizli’de taşlı saldırı

Teleset Mobilya Akhisarspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Antalyaspor, deplasmandan dönüşte holiganların saldırısına uğradı. Denizli'de Antalyaspor takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıda adeta facianın eşiğinden dönüldü.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor’a konuk olan sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Antalyaspor, dönüş yolunda saldırıya uğradı. Denizli yakınlarda takım otobüsüne bir grup holigan saldırırken kırmızı-beyazlıların hücum oyuncusu Emre Güral, saldırının ardından kişisel Instagram hesabından paylaşımlarda bulundu.

Yapılan taşlı saldırıda otobüsün arka camında ve yan camlarında büyük kırıklar oluştuğu Emre Güral’ın paylaşımında görüldü. Emre Güral paylaşımında “Denizli’de bize yapılana bakar mısınız, yazık gerçekten yazık…” ifadelerini kullanırken oyuncular korku dolu anlar yaşadı. Kafile adeta faciadan döndü.

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Edinilen bilgilere göre, olay, Denizli çevreyolunda meydana geldi. Takım oyuncularını taşıyan Antalyaspor otobüsü kent girişindeki kırmızı ışıkta beklerken kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğradı. Yapılan taşlı saldırıda otobüsün arka camıyla, arka bölümdeki sağ ve sol yanlardaki camlar kırıldı.

Taşların, futbolcuların oturduğu arka bölüme isabet etmesine rağmen şans eseri yaralanan olmadı. Saldırı bölgesinden yaklaşık 2 kilometre uzaklaşan otobüsteki yetkililer daha sonra polisi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen emniyet güçleri otobüste meydana gelen hasarı görüntüleyerek tutanak tuttu.

Kulüp Genel Müdürü Adem Kart ile Profesyonel Takım Menajeri Cem Deda'nın emniyet yetkilileriyle görüşerek kafile otobüsü ile birlikte arkadan gelen taraftar gruplarını taşıyan otobüsler için koruma talep etmesinin ardından otobüsler polis eskortu eşliğinde kentten ayrıldı.

Denizlispor ise sosyal medya hesaplarından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“KAMUOYUNA

Bu akşam saatlerinde yaşanan üzücü olayla ilgili olarak öncelikle Antalyaspor kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, olayın Denizlispor Kulübü ile bir ilgisi bulunmadığını belirtiriz.

Kendini bilmez bir kaç şahsın gerçekleştirdiği bu kabul edilemez olayı eshefle kınıyor, bu zihniyete sahip olan kişilerin Denizlispor taraftarı olamayacağını bilmenizi istiyoruz.

Denizlispor Kulübü olarak spora şiddet karıştıran, futbolun güzelliklerine leke düşüren her türlü olaya ısrarla karşı çıktığımızı bilmenizi isteriz.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğümüzün bu kabul edilemez eylemi gerçekleştiren şahısları ivedi bir şekilde bulup, gereken işlemleri yapacağından eminiz.

Denizlispor Kulübü”