Rıdvan Dilmen: Ali Palabıyık, Fenerbahçe gol atınca ‘oh’ demiştir

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı maçı NTVSpor'da yorumladı. Dilmen, hakem Ali Palabıyık'ın beraberlik golünden sonra rahatladığını söyledi.

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi. İşte Dilmen’in açıklamaları…

‘8 TANE OYUNCUDAN EKSİK OYNADI’

İki takımın da eksikleri vardı. Kadro derinliği Trabzonspor’un daha iyiydi. Yedek kulübesinde daha etkili isimler vardı. Ancak Fenerbahçe’nin çok önemli eksikleri vardı. 8 tane ilk 11’de oynatabileceği oyuncudan yoksun oynadı Fenerbahçe.

‘AYKUT HOCA DOĞRULARINDAN ŞAŞMIYOR’

Aykut Kocaman’ın kendine göre doğruları var. Onun futbola bakış açısı farklı. O pozisyonda oynayabilecek oyuncular sakatken bile Valbunea’yı oynatmadı. Alper’i, Aatıf’ı kullandı. Aykut hoca kendi doğrularından şaşmıyor.

‘EVİNDE GİDİNCE GÖRECEK’

Hakemler maçı yönetmiyor idare etmeye çalışıyor. Bir tarafa hata yapınca dengelemeye çalışıyor. Ali Palabıyık Fenerbahçe gol atınca “oh” demiştir. Çünkü 1-1 oldu kafası rahat. Etliye sütlüye karışmadı kendine göre. Ancak eve gidince görecek 3 tane kırmızı kartı atladı.

‘BAYILIRLAR BERABERE BİTMESİNE’

Ali Palabıyık 3 kırmızı kartı atladı. Pereira, Kucka ve Fernandao. Hadi Kucka’nın pozisyonu turuncu olsun. Hakemler özellikle derbilerde bayılırlar maçın berabere bitmesine.

‘1-0 OLMASAYDI VALBUENA GİRMEYECEKTİ’

Sosa’yı forvet arkasından çok savunmanın önünde hazırlayıcı olarak oynatabilirsin Trabzonspor gibi bir takımda. Valbuena, oyun 1-0 olmasaydı zaten girmeyecekti. Futbol oyununu başka bir oyun görüyor Aykut Hoca. 21. yüzyılda futbolun değiştiğini düşünüyor ve ben böyleyim diyor. O bölgede 4 oyuncu yok Aatıf’ı düşünüyor. Alper’i düşünüyor. Valbuena’yı düşünmüyor.

‘INZAGHİ’DEN SONRA BURAK…’

Yardımcı hakemlerin en çok dikkat etmesi gereken oyuncu Burak Yılmaz. Dünyada Inzaghi’den sonra Burak’tır. Trabzonspor’da gollerin yarısını Burak atmış. Hücum planlarında alternatiflerin olması lazım. Eljif Elmas, olacak bir oyuncuya benziyor. Futbolcuyu, gölgesinden tanırım.