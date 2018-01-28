Özet: Trabzonspor Fenerbahçe maç özeti izle! Trabzonspor’a Fenerbahçe karşısında gülmek haram!

Süper Lig'de 19. haftanın en önemli karşılaşması olan Trabzonspor Fenerbahçe maçı 1-1 sona erince sarı lacivertli ekip Trabzon'a karşı yenilmezlik serisini 18'e çıkardı. Özellikle ikinci yarıda çok sayıda gol pozisyonunun yaşandığı maçın özet görüntülerini izlemek için taraftarlar arama motorlarına akın etti. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maç özeti ve maçın önemli anları...

Süper Lig’de en gergin geçen maçların başında gelen Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde Trabzonspor, yıllardır hasretini çektiği Fenerbahçe galibiyeti ile bu sene de tanışamadı. Burak Yılmaz’ın attığı gol ile öne geçen Trabzonspor, Fenerbahçe’ye karşı üstünlüğünü koruyamayınca 83. dakikada Josef de Souza’nın kafayla attığı golle beraberliğe razı oldu. Özellikle ikinci yarıda golün ardından iki takımda sık sık gol poziyonlarına girdi fakat değerlendirebilen isim çıkmadı. Maç özetini izleyenlerin bile kalp atışlarını hızlandıracak pozisyonların yaşandığı karşılaşmanın önemli anlarını ve maç özetini haberin içinde bulunan linkten izleyebilirsiniz. Aşağıda bulunan maç özeti linkinden yayınlandığı anda Trabzonspor Fenerbahçe maçı özeti ve önemli anları izleyebilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası dev bir randevuya sahne oldu. Haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Ligde 11 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe ile 9 maçtır yenilmeyen Trabzonspor'u bir araya getiren zorlu mücadele 1-1'lik skorla sonuçlandı. Ev sahibinin serisi 10 maça, Fenerbahçe'nin serisi ise 12 maça çıktı. Trabzonspor 31 puanla beşinci sıraya yükselirken Fenerbahçe 37 puanla 3. sırada kaldı.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE

TRABZONLU TARAFTARLARIN ÜZERİNDEN BIÇAK ÇIKTI

Trabzonspor – Fenerbahçe maçı öncesi güvenlik güçlerinin stadyuma gelen taraftarların üzerinde yaptığı aramada kesici aletleri rastlandı. Polisin yaptığı üst araması sırasında bazı taraftarların üzerinden 14 dolayında bıçak çıktı. Bıçaklara el koyulurken, bu taraftarlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI 11’LERİ

Trabzonspor: Onur, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Pereira, Okay, Kucka , Yusuf, Abdülkadir, Sosa, Burak

Fenerbahçe: Volkan, İsmail, Mehmet Topal, Neustadter, Isla, Hasan Ali, Josef, Dirar, Aatif, Alper, Fernandao

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇINDAN ÖNEMLİ ANLAR

Dakika 1 İlk düdük çaldı ve zorlu maç başladı!

Dakika 14 Maçtaki ilk ciddi atak Fenerbahçe’den geldi. Sol kanattan İsmail’in ortasına ceza alanı ön çizgisinden Fernandao kafayı vurdu ancak etkili olamadı. Aut…

Dakika 16 BİR ŞUT! İsmail’in hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Alper sol ayağıyla kaleye yolladı, Onur iki hamlede topun sahibi oldu.

Dakika 43 NET FIRSAT KAÇTI! Maçtaki en net pozisyonu İsmail Köybaşı değerlendiremedi. Fenerbahçe savunmasından ileri gönderilen uzun topu Aatıf, Alper’e indirdi. Alper’in pasıyla penaltı noktası üzerinde boş kalan İsmail’in vuruşunu Onur ayaklarıyla çıkardı.

Dakika 45 İlk yarı sona erdi! Takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gidiyor.

Dakika 58 GOL! Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir içeriye doğru kat etti ve sol ayağıyla nefis bir orta kesti. Penaltı noktası üzerinde iyi bir kafa vuruşu yapan Burak Yılmaz, Volkan’ın solundan topu ağlara gönderdi: 1-0

Dakika 68 DİREĞİ SIYIRDI! Valbuena’nın rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta Josef’e doğru giden topa Okay ters bir vuruş yaptı, top direğin dibinden kornere çıktı.

Dakika 75 AZ FARKLA! Fenerbahçe’nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Fernandao ceza alanı içinde çok iyi yükseldi, onun kafa vuruşunda top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

Dakika 86 GOL! Sol kanattan Valbuena’nın kullandığı köşe vuruşunda ön direğe çok iyi bir koşu yapan Josef de Souza, nefis bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-1