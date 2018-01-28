MAÇ SONUCU | Teleset Mobilya Akhisarspor 1-1 Antalyaspor

Teleset Mobilya Akhisarspor, yeni stadında çıktığı ilk maçta Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golü uzatmalarda geldi.

Süper Lig'in 19. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, yeni stadında oynadığı ilk maçta Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mustafa Sönmez

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Lopes, Mustafa, Caner, Ömer, Soner, Sissoko, Bilal (Muğdat dk. 75), Olcan, Larsson (Seleznov dk. 46), Henrique (Serginho dk. 81)

Yedekler: Fatih, Eray, Aykut, Barbosa, Onur, Orhan, Serginho

Teknik Direktör: Okan Buruk

Antalyaspor: Ferhat, Angelo, Nazım Sangare, Sakıb, Celustka, Musa, Zeki (Harun dk. 70), Charles, Danilo, Deniz Kadah, Emre (Chico dk. 84)

Yedekler: Boffin, Yusuf

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Emre (dk. 21) (Antalyaspor), Seleznov (dk. 90+2) (T.M.Akhisarspor)

Sarı kartlar: Charles, Zeki, Danilo, Nazım Sangare (Antalyaspor), Bilal, Soner, Serginho (T.M. Akhisarspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

7′ Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Soner'in sert şutunda kaleci Ferhat iki hamlede topu kontrol etti.

GOL! 21′ Deniz Kadah'ın sağ kanattan ortaladığı topu ceza sahası içerisinde Danilo göğsüyle Emre'nin önüne indirdi. Emre'nin penaltı noktası yakınlarında bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

35′ Bilal'in rakip ceza yayının hemen solundan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan topu kaleci Fatih son anda direğin üstünden kornere çeldi

48′ Soner'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topa sahip olan Olcan'ın müsait pozisyonda yaptığı zayıf vuruşta, kaleci Ferhat meşin yuvarlağı zorlanmadan kontrol etti.

53′ Akhisarspor atağında Olcan'ın sol kanattan kavisli ortasında ceza sahası içinde Henrique'nin kafa vuruşunda top Ferhat'ın ellerinde kaldı.

58′ Olcan'ın sağ kanattan ortaladığı topa arka direkte müsait pozisyondaki Henrique'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin hemen yanından dışarıya gitti.

64′ Bilal'ın havadan ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Henrique'nin aşırtma şutunda top üstten auta çıktı.

76′ Olcan'ın sağ köşeden kullandığı korner atışında savunmadan seken topu ceza sahası içi solunda önünde bulan Seleznov'un sert şutunda, kaleye yönelen top savunmaya çarparak kornere çıktı.

GOL! 90+2′ Ceza alanı içinde gönderilen uzun topa Mustafa kafayla yükseklik kazandırdı. Savunmada Chico kafayla topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak kale sahası içinde kaldı. Pozisyonu iyi takip eden Seleznyov, kaleci Ferhat’ın önünde vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. 1-1