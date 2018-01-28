MAÇ SONUCU: Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 Demir Grup Sivasspor | Süper Lig 19. hafta

Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan Evkur Yeni Malatyaspor, penaltıdan bulduğu golle 1-0 kazanırken konuk ekibin yeni transferi Robinho Süper Lig'deki ilk maçına çıktı.

SKOR / Spor Toto Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor’u konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor, 1-0 galip gelmeyi başardı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçta konuk ekip Sivasspor birçok net gol fırsatından yararlanamadı. İkinci yarıda iki takım da tempolu bir futbol sergilerken 77. dakikada Yeni Malatyaspor’un kazandığı penaltıyı Adem Büyük gole çevirdi.

Mücadelenin 74. dakikasında Sivasspor’un yeni transferi Robinho oyuna girerken yıldız futbolcu etkili olamadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Yeni Malatyaspor 1-0’lık galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 26 yaptı. Sivasspor ise 27 puanda kaldı.

Sivasspor gelecek hafta sahasında Galatasaray’ı ağırlarken Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek.