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Galatasaray’ın savunmacısı Jason Denayer’den çılgın performans

Galatasaray'ın Belçikalı savunmacısı Jason Denayer, Osmanlıspor karşısında gösterdiği performansla göz doldururken isabetli pas yüzdesinde ise dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Teknik direktör Fatih Terim'in göreve gelmesiyle Denayer'ın performansındaki artış ise dikkatlerden kaçmadı.
15:4628 Ocak 2018
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Galatasaray’ın savunmacısı Jason Denayer’den çılgın performans

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Osmanlıspor’u 2-0 mağlup eden Galatasaray’da savunma oyuncusu Denayer, yaptığı kritik müdahaleler ve topu oyuna sokuşundaki başarısıyla galibiyetin gizli kahramanı oldu.

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçta Belçikalı oyuncu, maç içinde yakaladığı pas istatistiğiyle de dikkatleri üzerine çekti.

OptaCan’ın verilerine göre Denayer, Osmanlıspor maçında 60 pasın tamamında isabet buldu.

22 yaşındaki futbolcu böylece Beşitaşlı Atiba Hutchinson’a ait olan bir maçta pas hatası yapmadan en fazla isabetli pas atan oyuncu rekorunu egale etmiş oldu.

27 Ocak 2018 Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz: `Pozitif bir futbol oynadık` Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştu. Galatasaray'ı tebrik eden Buz, pozitif futbol ortaya koyduklarını söyledi. İlgili Haberi Oku

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